https://ria.ru/20220602/neft-1792608434.html

Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле

Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2022

Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле

Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:07

2022-06-02T13:07

2022-06-02T18:02

экономика

россия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, решение ЕС об ограничении на закупки нефти у России приведет к логистическим проблемам и дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне."В любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — прокомментировал он заявление президента США Джо Байдена о возможных закупках топлива в России.Ранее лидеры стран-членов ЕС согласовали шестой пакета антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

https://ria.ru/20220602/neft-1792521201.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия