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Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2022
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Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле
Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле - РИА Новости, 02.06.2022
Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле
Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:07
2022-06-02T18:02
экономика
россия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, решение ЕС об ограничении на закупки нефти у России приведет к логистическим проблемам и дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне."В любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — прокомментировал он заявление президента США Джо Байдена о возможных закупках топлива в России.Ранее лидеры стран-членов ЕС согласовали шестой пакета антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти. После этого Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.
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экономика, россия
13:07 02.06.2022 (обновлено: 18:02 02.06.2022)
 
Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной, заявили в Кремле

Песков исключил продажу нефти Россией по цене ниже рыночной себе в убыток

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, решение ЕС об ограничении на закупки нефти у России приведет к логистическим проблемам и дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне.
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"В любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий", — прокомментировал он заявление президента США Джо Байдена о возможных закупках топлива в России.
Ранее лидеры стран-членов ЕС согласовали шестой пакета антироссийских санкций, который предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Тем не менее, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
После этого Байден заявил, что на Западе обсуждается возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.
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