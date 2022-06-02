https://ria.ru/20220602/neft-1792578965.html

В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти

В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти - РИА Новости, 02.06.2022

В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти

Частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:48

2022-06-02T11:48

2022-06-02T12:20

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

европа

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки, это подорвет экономику ЕС, заявили в четверг в МИД России."Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект", - заявили в МИД.В министерстве отметили, что решения ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о запрете на страхование российских торговых судов "с высокой долей вероятности спровоцируют дальнейший рост цен, дестабилизируют энергетические рынки, нарушат логистические цепочки"."Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата – подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа