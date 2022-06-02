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В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти
В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти - РИА Новости, 02.06.2022
В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти
Частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:48
2022-06-02T11:48
2022-06-02T12:20
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
европа
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Частичный отказ Евросоюза от российской нефти и нефтепродуктов может спровоцировать дальнейший рост цен, дестабилизировать энергетические рынки и нарушить логистические цепочки, это подорвет экономику ЕС, заявили в четверг в МИД России."Очевидно, что согласованные под лозунгом борьбы с зависимостью от России основные элементы очередного пакета антироссийских односторонних рестрикций будут иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект", - заявили в МИД.В министерстве отметили, что решения ЕС о частичном отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а также о запрете на страхование российских торговых судов "с высокой долей вероятности спровоцируют дальнейший рост цен, дестабилизируют энергетические рынки, нарушат логистические цепочки"."Очередные преграды на пути российских товаров скажутся в том числе на поставках аграрной продукции. В конечном счете такие действия достигнут обратного результата – подорвут экономику и энергобезопасность ЕС. Ускорят надвигающийся глобальный продовольственный кризис, который Брюссель на словах стремится предотвратить", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792501678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа
11:48 02.06.2022 (обновлено: 12:20 02.06.2022)
В МИД рассказали о последствиях решения ЕС отказаться от российской нефти
МИД: решение ЕС о частичном отказе от российской нефти может вызвать дальнейший рост цен