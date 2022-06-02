https://ria.ru/20220602/nato-1792524287.html

СМИ: США и Британия призвали Швецию и Финляндию принять требования Турции

СМИ: США и Британия призвали Швецию и Финляндию принять требования Турции - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: США и Британия призвали Швецию и Финляндию принять требования Турции

США и Великобритания в закулисных переговорах настаивают на том, чтобы Швеция и Финляндия удовлетворили опасения Анкары по поводу их членства в НАТО, пишет в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:24

2022-06-02T09:24

2022-06-02T09:24

в мире

владимир путин

финляндия

турция

швеция

рабочая партия курдистана

нато

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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. США и Великобритания в закулисных переговорах настаивают на том, чтобы Швеция и Финляндия удовлетворили опасения Анкары по поводу их членства в НАТО, пишет в четверг газета Hurriyet.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Главным вопросом повестки дня заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи НАТО, проходившего в Литве, было членство Швеции и Финляндии в НАТО. На встрече, состоявшейся в столице Вильнюсе с 27 по 30 мая, стало известно, что европейские политики придерживаются схожих взглядов на решение проблем Турции и призывают к примирению. Согласно предоставленной информации, особенно США и Великобритания лоббировали Швецию и Финляндию, чтобы удовлетворить чувствительность Турции. Присутствовавшие на встрече турецкие парламентарии заявили, что многие иностранные парламентарии считают требования Турции обоснованными. На встречах стало известно, что высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованы", - пишет газета.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, финляндия, турция, швеция, рабочая партия курдистана, нато