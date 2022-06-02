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Небензя заявил, что Запад использует МУС в политических целях - РИА Новости, 02.06.2022
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Небензя заявил, что Запад использует МУС в политических целях
Небензя заявил, что Запад использует МУС в политических целях - РИА Новости, 02.06.2022
Небензя заявил, что Запад использует МУС в политических целях
Международному уголовному суду (МУС) и Западу нет дела до преступлений киевского режима, МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент, заявил на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:11
2022-06-02T21:14
в мире
донбасс
украина
международный уголовный суд
ситуация в днр и лнр
василий небензя
оон
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Международному уголовному суду (МУС) и Западу нет дела до преступлений киевского режима, МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, предано забвению дело "неизвестных снайперов", методично расстреливавших как майданных протестующих, так и силовиков. Аналогичный сценарий был и во многих других "цветных революциях", отметил он."Едва ли наши коллеги вспомнят сегодня про мирных жителей Донбасса, убитых украинскими военными за восемь лет обстрелов и бомбардировок, которые продолжаются и сегодня. Никто не потребует привлечь Киев к ответственности за сожжение националистами заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе", - заявил постпред.Исповедующих нацистскую, человеконенавистническую идеологию преступников из батальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) коллективный Запад записал в "герои" не только Украины, но и свои собственные, подчеркнул он. "Свастики и прочая нацистская атрибутика, не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей, не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей, продолжающих повторять мантру о том, что нацизма на Украине нет – это, мол, пропаганда России", - добавил он.По словам Небензи, МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент."Чего стоит кампания по выделению его Прокуратуре беспрецедентных финансовых, кадровых и организационных ресурсов теми же странами, которые совсем недавно делали все, чтобы оградить от него собственных военных. Это даже не двойные стандарты, а какой-то безграничный цинизм. Правосудие превращается в фарс: виновный назначается заранее, проплаченный Западом суд штампует проплаченные приговоры", - указал он.
https://ria.ru/20220517/ukraina-1789069550.html
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в мире, донбасс, украина, международный уголовный суд, ситуация в днр и лнр, василий небензя, оон
21:11 02.06.2022 (обновлено: 21:14 02.06.2022)
 
Небензя заявил, что Запад использует МУС в политических целях

Небензя заявил, что Запад использует МУС в качестве политического инструмента

© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 июн – РИА Новости. Международному уголовному суду (МУС) и Западу нет дела до преступлений киевского режима, МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ни МУС, ни Западу нет дела до многочисленных преступлений киевского режима, пришедшего к власти в результате кровавого переворота в 2014 году", - сказал Небензя.
По его словам, предано забвению дело "неизвестных снайперов", методично расстреливавших как майданных протестующих, так и силовиков. Аналогичный сценарий был и во многих других "цветных революциях", отметил он.
"Едва ли наши коллеги вспомнят сегодня про мирных жителей Донбасса, убитых украинскими военными за восемь лет обстрелов и бомбардировок, которые продолжаются и сегодня. Никто не потребует привлечь Киев к ответственности за сожжение националистами заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе", - заявил постпред.
Исповедующих нацистскую, человеконенавистническую идеологию преступников из батальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) коллективный Запад записал в "герои" не только Украины, но и свои собственные, подчеркнул он. "Свастики и прочая нацистская атрибутика, не только на форме, но и на телах этих расписных персонажей, не смущает самопровозглашенных светочей демократических ценностей, продолжающих повторять мантру о том, что нацизма на Украине нет – это, мол, пропаганда России", - добавил он.
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По словам Небензи, МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент.
"Чего стоит кампания по выделению его Прокуратуре беспрецедентных финансовых, кадровых и организационных ресурсов теми же странами, которые совсем недавно делали все, чтобы оградить от него собственных военных. Это даже не двойные стандарты, а какой-то безграничный цинизм. Правосудие превращается в фарс: виновный назначается заранее, проплаченный Западом суд штампует проплаченные приговоры", - указал он.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 19:10
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В миреДонбассУкраинаМеждународный уголовный судСитуация в ДНР и ЛНРВасилий НебензяООН
 
 
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