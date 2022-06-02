https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792674649.html
Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ
Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ - РИА Новости, 02.06.2022
Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ
Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:21
2022-06-02T16:21
2022-06-02T16:52
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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу."Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (финальном) чтении голосами 55 депутатов", - сказал на заседании спикер парламента.Законопроект предусматривает внесение поправок в различные законы, в документе даются понятия "дезинформация" как намеренному распространению сведений, которые вредят информационной безопасности. В эту категорию попадает информация, которая "разжигает ненависть, оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы", информация от органов власти государства, находящегося в состоянии военного конфликта и признанного государством-агрессором, а также информация, "враждебная демократическим ценностям и процессам".В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контента должно быть куплено в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.Закон вступит в силу после публикации в официальном мониторе. Обладатели разрешений на ретрансляцию должны будут скорректировать свою деятельность и в течение трех месяцев подать заявку на переоформление разрешения на работу.
https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792626422.html
https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791529123.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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молдавия, россия, в мире
16:21 02.06.2022 (обновлено: 16:52 02.06.2022)
Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ
Парламент Молдавии одобрил закон, запрещающий российские новостные программы
КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости.
Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ, заявил
спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
"Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (финальном) чтении голосами 55 депутатов", - сказал на заседании спикер парламента.
Законопроект предусматривает внесение поправок в различные законы, в документе даются понятия "дезинформация" как намеренному распространению сведений, которые вредят информационной безопасности. В эту категорию попадает информация, которая "разжигает ненависть, оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы", информация от органов власти государства, находящегося в состоянии военного конфликта и признанного государством-агрессором, а также информация, "враждебная демократическим ценностям и процессам".
В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия
. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контента должно быть куплено в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.
Закон вступит в силу после публикации в официальном мониторе. Обладатели разрешений на ретрансляцию должны будут скорректировать свою деятельность и в течение трех месяцев подать заявку на переоформление разрешения на работу.