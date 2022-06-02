https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792674649.html

Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ

Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ - РИА Новости, 02.06.2022

Парламент Молдавии одобрил запрет российских новостных программ

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:21

2022-06-02T16:21

2022-06-02T16:52

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о защите информационного пространства, запрещающий ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу."Проект о внесении поправок в законодательные акты одобрен во втором (финальном) чтении голосами 55 депутатов", - сказал на заседании спикер парламента.Законопроект предусматривает внесение поправок в различные законы, в документе даются понятия "дезинформация" как намеренному распространению сведений, которые вредят информационной безопасности. В эту категорию попадает информация, которая "разжигает ненависть, оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы", информация от органов власти государства, находящегося в состоянии военного конфликта и признанного государством-агрессором, а также информация, "враждебная демократическим ценностям и процессам".В Кодексе о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении, к ним относится и Россия. Под запрет попадают новостные и аналитические программы, а также фильмы на военную тематику. Минимум 50% иностранного контента должно быть куплено в странах, ратифицировавших упомянутый выше документ. Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им может грозить приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.Закон вступит в силу после публикации в официальном мониторе. Обладатели разрешений на ретрансляцию должны будут скорректировать свою деятельность и в течение трех месяцев подать заявку на переоформление разрешения на работу.

https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792626422.html

https://ria.ru/20220529/moldaviya-1791529123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, россия, в мире