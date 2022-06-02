https://ria.ru/20220602/moldaviya-1792626422.html

В офисе соцпартии Молдавии изымают документы

В офисе соцпартии Молдавии изымают документы - РИА Новости, 02.06.2022

В офисе соцпартии Молдавии изымают документы

Сотрудники антикоррупционной прокуратуры изымают документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:04

2022-06-02T14:04

2022-06-02T14:12

в мире

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 2 июн - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры изымают документы в офисе Партии социалистов Молдавии, поскольку бывший лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон обвиняется в незаконном финансировании политформирования, сообщила РИА Новости глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек."Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры проводят процедуру по изъятию документов из офиса Партии социалистов. Операция проходит в рамках расследования дела о незаконном финансировании политической партии", - заявила Керпек.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220531/dodon-1792158357.html

https://ria.ru/20220530/dodon-1791664689.html

молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, игорь додон