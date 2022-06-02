https://ria.ru/20220602/mitrokhin-1792649068.html

Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина

Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина - РИА Новости, 02.06.2022

Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина

Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:06

2022-06-02T15:06

2022-06-02T15:06

москва

яблоко

россия

сергей митрохин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/66/1557506625_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_295e67b949393960da523bf66aa5f9f3.jpg

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Хамовническим районным судом города Москвы рассмотрен материал по делу об административном правонарушении в отношении Сергея Митрохина, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Митрохин признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.По информации в Telegram-канале пресс-службы партии "Яблоко", полиция задержала Митрохина 31 мая на встрече с жителями Хамовников, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов через двор дома №11 по улице Ефремова, которым противодействовал депутат.

https://ria.ru/20220325/shtraf-1779978862.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, яблоко, россия, сергей митрохин, происшествия