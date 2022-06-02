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Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина - РИА Новости, 02.06.2022
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Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина - РИА Новости, 02.06.2022
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:06
2022-06-02T15:06
москва
яблоко
россия
сергей митрохин
происшествия
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Хамовническим районным судом города Москвы рассмотрен материал по делу об административном правонарушении в отношении Сергея Митрохина, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Митрохин признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.По информации в Telegram-канале пресс-службы партии "Яблоко", полиция задержала Митрохина 31 мая на встрече с жителями Хамовников, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов через двор дома №11 по улице Ефремова, которым противодействовал депутат.
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москва, яблоко, россия, сергей митрохин, происшествия
15:06 02.06.2022
 
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина

Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил организации массовых акций

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДепутат Сергей Митрохин
Депутат Сергей Митрохин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Депутат Сергей Митрохин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хамовническим районным судом города Москвы рассмотрен материал по делу об административном правонарушении в отношении Сергея Митрохина, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Митрохин признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
По информации в Telegram-канале пресс-службы партии "Яблоко", полиция задержала Митрохина 31 мая на встрече с жителями Хамовников, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов через двор дома №11 по улице Ефремова, которым противодействовал депутат.
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