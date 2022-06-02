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Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина - РИА Новости, 02.06.2022
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина
Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:06
2022-06-02T15:06
2022-06-02T15:06
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сергей митрохин
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей депутата Мосгордумы Сергея Митрохина за повторное нарушение правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Хамовническим районным судом города Москвы рассмотрен материал по делу об административном правонарушении в отношении Сергея Митрохина, обвиняемого в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Митрохин признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.По информации в Telegram-канале пресс-службы партии "Яблоко", полиция задержала Митрохина 31 мая на встрече с жителями Хамовников, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов через двор дома №11 по улице Ефремова, которым противодействовал депутат.
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москва, яблоко, россия, сергей митрохин, происшествия
Хамовнический суд оштрафовал депутата Сергея Митрохина
Митрохина оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение правил организации массовых акций