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Меркель заявила о солидарности с Украиной - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/merkel-1792554638.html
Меркель заявила о солидарности с Украиной
Меркель заявила о солидарности с Украиной - РИА Новости, 02.06.2022
Меркель заявила о солидарности с Украиной
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:36
2022-06-02T10:36
в мире
ангела меркель
германия
украина
специальная военная операция на украине
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БЕРЛИН, 2 июн – РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве."Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону", - заявила экс-канцлер в среду вечером на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.Ранее экс-канцлер неоднократно комментировала ситуацию вокруг Украины, 25 февраля она осудила в интервью агентству dpa российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины, выразила солидарность с Владимиром Зеленским и поддержала действия стран Запада. По словам Меркель, речь идет о "глубоком переломе в истории Европы после холодной войны".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html
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в мире, ангела меркель, германия, украина
10:36 02.06.2022
 
Меркель заявила о солидарности с Украиной

Экс-канцлер Германии Меркель заявила о праве Украины на самооборону

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Ангела Меркель . Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 июн – РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель вновь прокомментировала ситуацию на Украине, выразив поддержку правительству в Киеве.
"Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону", - заявила экс-канцлер в среду вечером на мероприятии, приуроченном к уходу в отставку главы германской ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Ранее экс-канцлер неоднократно комментировала ситуацию вокруг Украины, 25 февраля она осудила в интервью агентству dpa российскую военную спецоперацию по демилитаризации Украины, выразила солидарность с Владимиром Зеленским и поддержала действия стран Запада. По словам Меркель, речь идет о "глубоком переломе в истории Европы после холодной войны".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Солдаты Вооруженных сил Германии во время учений НАТО на военном полигоне в Мюнстере - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
08:00
Кому угрожает появление самой большой армии в Европе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнгела МеркельГерманияУкраина
 
 
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