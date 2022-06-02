https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html
"Волк в овечьей шкуре": немцы уличили Мельника во вредительстве Украине
"Волк в овечьей шкуре": немцы уличили Мельника во вредительстве Украине - РИА Новости, 02.06.2022
"Волк в овечьей шкуре": немцы уличили Мельника во вредительстве Украине
Поведение украинского посла в Германии Андрея Мельника отталкивает от Украины все больше сочувствующих как в политических кругах, так и среди обывателей. К... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:23
2022-06-02T14:23
2022-06-02T15:31
в мире
украина
киев
германия
андрей мельник
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Поведение украинского посла в Германии Андрея Мельника отталкивает от Украины все больше сочувствующих как в политических кругах, так и среди обывателей. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt.Как в очередной раз заявил дипломат, в Киеве ожидают, что ФРГ возьмет на себя руководящую роль в финансовой и военной помощи Киеву. По его словам, опасения насчет прямого вовлечения Берлина в украинский кризис из-за наращивания поставок оружия преувеличены.Аудитория газеты отметила, что, несмотря на большую сдержанность в требованиях, Мельник по-прежнему возлагает всю ответственность за разрешение конфликта на ФРГ."Сегодня он волк в овечьей шкуре. Никаких оскорблений, никаких обвинений. Удивительно. Но когда я его вижу, а ему говорят: "Ваше превосходительство", мне становится плохо. Каждый день он встречает людей в твиттере оскорблениями. Там он совершенно другой человек. Но и остальная часть правительства не лучше. Украину нельзя вечно финансировать, это тоже факт", — написал Olaf S."Почему мы должны брать на себя роль лидера? Например, потому что на наших политиков лучше всего оказывается давление. Почему он не ругается на Байдена и не предъявляет наглых требований?" — задался вопросом Harald K. "Потому что он выдвигает требования Байдена?" — предположил в ответ комментатор Peter B."Москва, должно быть, с удовлетворением отметила, насколько посол оттолкнул многих немцев за последние месяцы", — заметил Hajo K."Глядя на Мельника, мне снова и снова приходится заставлять себя надеяться, что этот человек и его коллеги Зеленский, Кулеба и так далее — нетипичные представители Украины. В противном случае, боюсь, все мои симпатии к этой стране были бы напрасны. Эти политики и "дипломаты" почти наверняка не способны решить любую проблему дипломатическим путем", — считает Observer."Германия ничего не должна Украине. Посмотрите, какую систему мы там поддерживаем. Демократия далека от безупречной, и я не забыл про черные счета президента, которые явно есть и у немецких политиков", — напомнил Uwe G."Поведение некоторых украинских политиков (например, Мельника) стоило мне и многим моим друзьям и родственникам большой симпатии к Украине", — признал Jochen S.Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.
https://ria.ru/20220601/byudzhet-1792411060.html
https://ria.ru/20220530/ukraina-1791759468.html
https://ria.ru/20220601/ukraina-1792272046.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, киев, германия, андрей мельник
14:23 02.06.2022 (обновлено: 15:31 02.06.2022)
"Волк в овечьей шкуре": немцы уличили Мельника во вредительстве Украине
Читатели Die Welt назвали посла Мельника источником "непоправимого урона" для Украины
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Поведение украинского посла в Германии Андрея Мельника отталкивает от Украины все больше сочувствующих как в политических кругах, так и среди обывателей. К такому выводу пришли читатели немецкой газеты Die Welt
.
Как в очередной раз заявил дипломат, в Киеве
ожидают, что ФРГ возьмет на себя руководящую роль в финансовой и военной помощи Киеву. По его словам, опасения насчет прямого вовлечения Берлина
в украинский кризис из-за наращивания поставок оружия преувеличены.
Аудитория газеты отметила, что, несмотря на большую сдержанность в требованиях, Мельник по-прежнему возлагает всю ответственность за разрешение конфликта на ФРГ
.
"Сегодня он волк в овечьей шкуре. Никаких оскорблений, никаких обвинений. Удивительно. Но когда я его вижу, а ему говорят: "Ваше превосходительство", мне становится плохо. Каждый день он встречает людей в твиттере оскорблениями. Там он совершенно другой человек. Но и остальная часть правительства не лучше. Украину
нельзя вечно финансировать, это тоже факт", — написал Olaf S.
"Почему мы должны брать на себя роль лидера? Например, потому что на наших политиков лучше всего оказывается давление. Почему он не ругается на Байдена и не предъявляет наглых требований?" — задался вопросом Harald K. "Потому что он выдвигает требования Байдена?" — предположил в ответ комментатор Peter B.
"Москва, должно быть, с удовлетворением отметила, насколько посол оттолкнул многих немцев за последние месяцы", — заметил Hajo K.
"Глядя на Мельника, мне снова и снова приходится заставлять себя надеяться, что этот человек и его коллеги Зеленский, Кулеба и так далее — нетипичные представители Украины. В противном случае, боюсь, все мои симпатии к этой стране были бы напрасны. Эти политики и "дипломаты" почти наверняка не способны решить любую проблему дипломатическим путем", — считает Observer.
"Германия ничего не должна Украине. Посмотрите, какую систему мы там поддерживаем. Демократия далека от безупречной, и я не забыл про черные счета президента, которые явно есть и у немецких политиков", — напомнил Uwe G.
"Мое личное мнение: этот посол наносит такой непоправимый урон Украине, что однажды его там захотят забыть", — высказался Sebastian D.
"Поведение некоторых украинских политиков (например, Мельника) стоило мне и многим моим друзьям и родственникам большой симпатии к Украине", — признал Jochen S.
Украинский посол известен своими недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина
предоставить Киеву
оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз
не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами.