https://ria.ru/20220602/melitopol-1792645998.html

В Мелитополе заявили, что город надежно защищен российскими системами ПВО

В Мелитополе заявили, что город надежно защищен российскими системами ПВО - РИА Новости, 02.06.2022

В Мелитополе заявили, что город надежно защищен российскими системами ПВО

Мелитополь прикрыт российскими системами ПВО от обстрелов, обстановка в городе на данный момент спокойная, сообщила глава военно-гражданской администрации... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:01

2022-06-02T15:01

2022-06-02T15:02

специальная военная операция на украине

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украина

мелитополь

россия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Мелитополь прикрыт российскими системами ПВО от обстрелов, обстановка в городе на данный момент спокойная, сообщила глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Мелитополь защищен, украинские власти … особенно в первое время город очень часто обстреливался. Но вот российские ПВО стоят как купол, защита. Все ракеты – "Точки У", которые Украина сюда запускала, – все были сбиты, мирные жители города не пострадали от украинских властей благодаря защите российской армии. На сегодня в городе обстановка спокойная", – сказала Данильченко в эфире крымского телеканала "Миллет".Она добавила, что диверсионные группы из Украины пытаются проводить акты устрашения – теракты, напомнив недавнем о подрыве автомобиля с волонтерами.В понедельник в центре Мелитополя был взорван автомобиль, пострадали два волонтера, развозивших гуманитарную помощь, они госпитализированы. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт - на месте найдены поражающие элементы в виде свинцовых шариков. Позже стало известно, что бомба была заложена в уличный колодец под люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтерами ехал мимо.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220601/izyum-1792066172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, мелитополь, россия, вооруженные силы украины