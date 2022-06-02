https://ria.ru/20220602/melitopol-1792643263.html

Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны

Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны

Украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона уничтожила с... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:53

2022-06-02T14:53

2022-06-02T15:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона уничтожила с помощью краски, в результате пенсионеры не могут обналичить гривны со своих карт, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Украина еще перечисляет людям на карточки пенсии, но, к сожалению, население не может эти деньги обналичить, потому что гривневой массы нет. Украина вывезла всю гривневую массу, когда банки уходили с территории. А ту массу, которая здесь оставалась, уничтожили", - сказала Данильченко в эфире Первого канала.Она пояснила, что купюры были испорчены с помощью краски."Мы делали инвентаризацию помещений, которые украинские банки освободили, в частности, "Ощадбанк" (Государственный сберегательный банк Украины). Они ушли с территории, уволили всех сотрудников, а так как эти помещения были коммунальными, мы делали инвентаризацию этих помещений. И, зайдя в одно из отделений "Ощадбанка" с инвентаризацией, мы обнаружили там около двух миллионов гривен, если я не ошибаюсь. Точно не скажу, там сейчас ведутся следственные действия. Работники банка поставили емкости с краской, взяли перчатки и просто брали пачки гривен и окунали в эту краску, и таким образом уничтожали их - купюры не пригодны к использованию. Это те деньги, которые пенсионеры должны были обналичить с карточек", - добавила и.о. главы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220602/melitopol-1792635169.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791681352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ощадбанк, мелитополь, галина данильченко