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Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/melitopol-1792643263.html
Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны
Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны
Украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона уничтожила с... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:53
2022-06-02T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
ощадбанк
мелитополь
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона уничтожила с помощью краски, в результате пенсионеры не могут обналичить гривны со своих карт, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко."Украина еще перечисляет людям на карточки пенсии, но, к сожалению, население не может эти деньги обналичить, потому что гривневой массы нет. Украина вывезла всю гривневую массу, когда банки уходили с территории. А ту массу, которая здесь оставалась, уничтожили", - сказала Данильченко в эфире Первого канала.Она пояснила, что купюры были испорчены с помощью краски."Мы делали инвентаризацию помещений, которые украинские банки освободили, в частности, "Ощадбанк" (Государственный сберегательный банк Украины). Они ушли с территории, уволили всех сотрудников, а так как эти помещения были коммунальными, мы делали инвентаризацию этих помещений. И, зайдя в одно из отделений "Ощадбанка" с инвентаризацией, мы обнаружили там около двух миллионов гривен, если я не ошибаюсь. Точно не скажу, там сейчас ведутся следственные действия. Работники банка поставили емкости с краской, взяли перчатки и просто брали пачки гривен и окунали в эту краску, и таким образом уничтожали их - купюры не пригодны к использованию. Это те деньги, которые пенсионеры должны были обналичить с карточек", - добавила и.о. главы администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220602/melitopol-1792635169.html
https://ria.ru/20220530/melitopol-1791681352.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, ощадбанк, мелитополь, галина данильченко
14:53 02.06.2022 (обновлено: 15:00 02.06.2022)
 
Украинские банки перед уходом из Мелитополя уничтожили гривны

Глава Мелитополя Данильченко: украинские банки перед уходом уничтожили все гривны

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкДевушка на Площади Победы в Мелитополе
Девушка на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Девушка на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона уничтожила с помощью краски, в результате пенсионеры не могут обналичить гривны со своих карт, сообщила и.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
"Украина еще перечисляет людям на карточки пенсии, но, к сожалению, население не может эти деньги обналичить, потому что гривневой массы нет. Украина вывезла всю гривневую массу, когда банки уходили с территории. А ту массу, которая здесь оставалась, уничтожили", - сказала Данильченко в эфире Первого канала.
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Она пояснила, что купюры были испорчены с помощью краски.
"Мы делали инвентаризацию помещений, которые украинские банки освободили, в частности, "Ощадбанк" (Государственный сберегательный банк Украины). Они ушли с территории, уволили всех сотрудников, а так как эти помещения были коммунальными, мы делали инвентаризацию этих помещений. И, зайдя в одно из отделений "Ощадбанка" с инвентаризацией, мы обнаружили там около двух миллионов гривен, если я не ошибаюсь. Точно не скажу, там сейчас ведутся следственные действия. Работники банка поставили емкости с краской, взяли перчатки и просто брали пачки гривен и окунали в эту краску, и таким образом уничтожали их - купюры не пригодны к использованию. Это те деньги, которые пенсионеры должны были обналичить с карточек", - добавила и.о. главы администрации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассОщадбанкМелитопольГалина Данильченко
 
 
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