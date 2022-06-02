https://ria.ru/20220602/melitopol-1792635169.html
Мелитополь обеспечивают российским топливом
Мелитополь обеспечивают российским топливом - РИА Новости, 02.06.2022
Мелитополь обеспечивают российским топливом
Топливо на АЗС Мелитополя есть в необходимом количестве, оно поступает в город из Крыма, сообщила глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Топливо на АЗС Мелитополя есть в необходимом количестве, оно поступает в город из Крыма, сообщила глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко."Автомобилей в городе много, топливо на АЗС есть, топливо российское мы везем из Крыма", – сказала Данильченко в эфире крымского телеканала "Миллет".В городе работают маршрутные такси, стоимость перевозок не возросла, отметила она. Междугородние перевозки осложнены из-за работы блок-постов на дорогах, Данильченко назвала это объективной необходимостью.Мелитополь в ходе российской спецоперации по демилитаризации на Украине был взят под контроль Вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220529/melitopol-1791605090.html
https://ria.ru/20220531/melitopol-1792000803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, мелитополь, в мире
Мелитополь обеспечивают российским топливом
Глава Мелитополя Данильченко заявила, что в город поступает российское топливо из Крыма