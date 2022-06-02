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Мелитополь обеспечивают российским топливом - РИА Новости, 02.06.2022
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Мелитополь обеспечивают российским топливом
Мелитополь обеспечивают российским топливом - РИА Новости, 02.06.2022
Мелитополь обеспечивают российским топливом
Топливо на АЗС Мелитополя есть в необходимом количестве, оно поступает в город из Крыма, сообщила глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:35
2022-06-02T14:35
специальная военная операция на украине
украина
россия
мелитополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Топливо на АЗС Мелитополя есть в необходимом количестве, оно поступает в город из Крыма, сообщила глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко."Автомобилей в городе много, топливо на АЗС есть, топливо российское мы везем из Крыма", – сказала Данильченко в эфире крымского телеканала "Миллет".В городе работают маршрутные такси, стоимость перевозок не возросла, отметила она. Междугородние перевозки осложнены из-за работы блок-постов на дорогах, Данильченко назвала это объективной необходимостью.Мелитополь в ходе российской спецоперации по демилитаризации на Украине был взят под контроль Вооруженными силами РФ.
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украина, россия, мелитополь, в мире
14:35 02.06.2022
 
Мелитополь обеспечивают российским топливом

Глава Мелитополя Данильченко заявила, что в город поступает российское топливо из Крыма

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкФонтаны на Площади Победы в Мелитополе
Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Фонтаны на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Топливо на АЗС Мелитополя есть в необходимом количестве, оно поступает в город из Крыма, сообщила глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко.
"Автомобилей в городе много, топливо на АЗС есть, топливо российское мы везем из Крыма", – сказала Данильченко в эфире крымского телеканала "Миллет".
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