https://ria.ru/20220602/medvedev-1792758958.html

Медведев прокомментировал процесс переговоров с украинскими властями

Медведев прокомментировал процесс переговоров с украинскими властями - РИА Новости, 03.06.2022

Медведев прокомментировал процесс переговоров с украинскими властями

Власти Украины должны понимать, что отказ договариваться грозит им потерей национального суверенитета, и об этом они должны поразмыслить на трезвую голову, а не РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T23:06

2022-06-02T23:06

2022-06-03T00:59

киев

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Власти Украины должны понимать, что отказ договариваться грозит им потерей национального суверенитета, и об этом они должны поразмыслить на трезвую голову, а не под влиянием наркотиков, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."В конечном счете это грозит Украине, - отказ договариваться, - по сути одним - утратой национального суверенитета. И это абсолютно очевидно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову",- заявил Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera.Он добавил, что сегодняшняя позиция Киева также связана "и с жертвами, и с разрушениями", и в конечном счете Украина может "потерять и дополнительные территории".На вопрос о попытках Израиля и Турции играть посредническую роль в урегулировании ситуации на Украине, Медведев сказал, что Россия ценит то, что предлагают ее партнеры, но заметил, что "посредничество ценно не тем, что просто есть посредник", а тем, что "появляется площадка для переговоров, а стороны демонстрируют желание договариваться".Говоря о позиции арабских государств в отношении данного конфликта, зампред Совбеза отметил, что они "в целом занимают абсолютно сбалансированную, умеренную, спокойную позицию", и Россия это ценит. Он также не согласился с позицией Киева о том, что предложения России можно сравнить с актом капитуляции Украины - по мнению Медведева, все зависит "от точки отсчета", тем более что такой договор поможет спасти жизни людей и территории.

https://ria.ru/20220602/ataki-1792753703.html

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киев, украина, дмитрий медведев