12:58 02.06.2022 (обновлено: 13:48 02.06.2022)
Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству
МЧС ДНР подключило соцобъекты в Мариуполе к электричеству, в двух районах появилась вода
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭлектромонтеры восстанавливают электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе
Электромонтеры восстанавливают электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, в двух районах города возобновилось водоснабжение, сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий.
"В Мариуполь мы уже электричество подали. Там более 500 домов уже запитали. По электричеству и социальные объекты — больницы, школы — уже запитали. Дело в том, что очень сильное повреждение, очень сильно разрушены трансформаторы подстанции, поэтому, конечно, наша основная задача – дать электричество, воду во все дома, во все районы, но из-за разрушений так быстро это невозможно сделать", — сказал он.
По словам Кострубицкого, подачу воды восстановили в Октябрьском и Приморском районах.
"Сейчас мы занимаемся и поставлена задача предприятиям ГУП "Вода Донбасса", чтобы мы дали в район Ильический и запитали населенный пункт Сартана, который как город-спутник. То есть мы планируем еще неделю и запитать еще один район", — отметил он.
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.