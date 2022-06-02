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Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/mariupol-1792604033.html
Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству
Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству - РИА Новости, 02.06.2022
Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству
МЧС Донецкой Народной Республики подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, в двух районах города возобновилось водоснабжение, сообщил РИА РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:58
2022-06-02T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
вода донбасса
мчс днр
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, в двух районах города возобновилось водоснабжение, сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий."В Мариуполь мы уже электричество подали. Там более 500 домов уже запитали. По электричеству и социальные объекты — больницы, школы — уже запитали. Дело в том, что очень сильное повреждение, очень сильно разрушены трансформаторы подстанции, поэтому, конечно, наша основная задача – дать электричество, воду во все дома, во все районы, но из-за разрушений так быстро это невозможно сделать", — сказал он.По словам Кострубицкого, подачу воды восстановили в Октябрьском и Приморском районах. "Сейчас мы занимаемся и поставлена задача предприятиям ГУП "Вода Донбасса", чтобы мы дали в район Ильический и запитали населенный пункт Сартана, который как город-спутник. То есть мы планируем еще неделю и запитать еще один район", — отметил он.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220601/mariupol-1792310279.html
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, вода донбасса, мчс днр
12:58 02.06.2022 (обновлено: 13:48 02.06.2022)
 
Школы и соцобъекты в Мариуполе подключили к электричеству

МЧС ДНР подключило соцобъекты в Мариуполе к электричеству, в двух районах появилась вода

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭлектромонтеры восстанавливают электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе
Электромонтеры восстанавливают электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Электромонтеры восстанавливают электроснабжение на одной из улиц в Мариуполе
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ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. МЧС Донецкой Народной Республики подключило школы и социальные объекты Мариуполя к электричеству, в двух районах города возобновилось водоснабжение, сообщил РИА Новости глава ведомства Алексей Кострубицкий.
Мариуполь мы уже электричество подали. Там более 500 домов уже запитали. По электричеству и социальные объекты — больницы, школы — уже запитали. Дело в том, что очень сильное повреждение, очень сильно разрушены трансформаторы подстанции, поэтому, конечно, наша основная задача – дать электричество, воду во все дома, во все районы, но из-за разрушений так быстро это невозможно сделать", — сказал он.
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По словам Кострубицкого, подачу воды восстановили в Октябрьском и Приморском районах.
"Сейчас мы занимаемся и поставлена задача предприятиям ГУП "Вода Донбасса", чтобы мы дали в район Ильический и запитали населенный пункт Сартана, который как город-спутник. То есть мы планируем еще неделю и запитать еще один район", — отметил он.
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики его отбили. В мае 2022-го мариупольский металлургический комбинат "Азовсталь" оказался окружен — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в России возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи националистов и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияВода ДонбассаМЧС ДНР
 
 
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