https://ria.ru/20220602/malayziya-1792504928.html

СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года

СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года - РИА Новости, 02.06.2022

СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года

Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T04:29

2022-06-02T04:29

2022-06-02T04:29

в мире

малайзия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759668532_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_b931a5b911f0c5b58b11f76fea09e1cf.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Департамент статистики Малайзии.Как сообщил телеканал, это самый высокий показатель с января 2018 года в стране.Согласно данным CNA, цены на молоко, сыр и яйца увеличились на 7,2 % по сравнению с апрелем прошлого года. При это цены на мясо повысились на 6,2%, на овощи - на 4,5%, на рыбу повышение цен составило 3,8%, а на морепродукты - 3,5%.В мае министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.

https://ria.ru/20220602/uragan-1792499781.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, малайзия