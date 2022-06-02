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СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года - РИА Новости, 02.06.2022
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СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года
СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года - РИА Новости, 02.06.2022
СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года
Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:29
2022-06-02T04:29
в мире
малайзия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Департамент статистики Малайзии.Как сообщил телеканал, это самый высокий показатель с января 2018 года в стране.Согласно данным CNA, цены на молоко, сыр и яйца увеличились на 7,2 % по сравнению с апрелем прошлого года. При это цены на мясо повысились на 6,2%, на овощи - на 4,5%, на рыбу повышение цен составило 3,8%, а на морепродукты - 3,5%.В мае министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.
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в мире, малайзия
04:29 02.06.2022
 
СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года

CNA: в Малайзии продовольственная инфляция достигла максимума с января 2018 года

© AP Photo / Vincent ThianКуала-Лумпур
Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Куала-Лумпур. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Департамент статистики Малайзии.
"Согласно апрельскому отчету Департамента статистики Малайзии по индексу потребительских цен (ИПЦ), продовольственная инфляция была на 4,1% выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил телеканал, это самый высокий показатель с января 2018 года в стране.
Согласно данным CNA, цены на молоко, сыр и яйца увеличились на 7,2 % по сравнению с апрелем прошлого года. При это цены на мясо повысились на 6,2%, на овощи - на 4,5%, на рыбу повышение цен составило 3,8%, а на морепродукты - 3,5%.
В мае министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.
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