СМИ: в Малайзии уровень инфляции достиг максимума с 2018 года
CNA: в Малайзии продовольственная инфляция достигла максимума с января 2018 года
© AP Photo / Vincent ThianКуала-Лумпур
© AP Photo / Vincent Thian
Куала-Лумпур. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в Малайзии на апрель 2022 года составила 4,1%, что является самым высоким показателем с января 2018 года, сообщил телеканал CNA со ссылкой на Департамент статистики Малайзии.
"Согласно апрельскому отчету Департамента статистики Малайзии по индексу потребительских цен (ИПЦ), продовольственная инфляция была на 4,1% выше по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщил телеканал, это самый высокий показатель с января 2018 года в стране.
Согласно данным CNA, цены на молоко, сыр и яйца увеличились на 7,2 % по сравнению с апрелем прошлого года. При это цены на мясо повысились на 6,2%, на овощи - на 4,5%, на рыбу повышение цен составило 3,8%, а на морепродукты - 3,5%.
В мае министры финансов и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, Китая и Южной Кореи, участвовавшие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.