https://ria.ru/20220602/makkeyn-1792506781.html

В МИД объяснили, почему умерший в 2018 году Маккейн находится в стоп-листе

В МИД объяснили, почему умерший в 2018 году Маккейн находится в стоп-листе - РИА Новости, 02.06.2022

В МИД объяснили, почему умерший в 2018 году Маккейн находится в стоп-листе

В российском МИД не видят оснований исключать сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в 2018 году, из санкционного списка, опубликованный перечень – сводный и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T05:45

2022-06-02T05:45

2022-06-02T06:39

россия

сша

джон маккейн (политик)

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В российском МИД не видят оснований исключать сенатора Джона Маккейна, скончавшегося в 2018 году, из санкционного списка, опубликованный перечень – сводный и содержит данные обо всех американских гражданах, которым в разные годы было отказано во въезде в Россию, заявили РИА Новости в дипведомстве.Список, содержащий почти тысячу фамилий американских граждан, которым въезд в Россию запрещен на постоянной основе, был опубликован на сайте МИД 21 мая. В перечень попали политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, в том числе президент Джо Байден — он был включен в стоп-лист 15 марта. В списке есть несколько лиц, которые скончались в разные годы, в том числе сенатор-республиканец Джон Маккейн (скончался 25 августа 2018 г.)."Все началось с того, что нас постоянно спрашивали: "Вот, Запад публикует сводные списки, а где наши сводные списки?" Вот, мы и пошли навстречу, опубликовали сводный список. Когда мы сейчас осуществляем расширение списка, то указываем, какие лица добавляются. Но я не думаю, что мы должны каким-то образом ретушировать или маскировать тот факт, что некоторые из политических деятелей Запада, в частности, США, которые уже к настоящему моменту ушли в мир иной, что они не были в этих списках. Здесь мы не видим вообще никаких оснований что-то менять", - пояснили в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20220521/ukraina-1789913979.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, джон маккейн (политик), в мире