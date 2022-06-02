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В Приморье отменили масочный режим
В Приморье отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022
В Приморье отменили масочный режим
Оперативный штаб Приморского края отменил введённый из-за пандемии масочный режим в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:12
2022-06-02T08:12
2022-06-02T08:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Приморского края отменил введённый из-за пандемии масочный режим в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Оперативный штаб Приморского края принял решение о приостановке обязательного ношения масок. Санитарные врачи дали такое разрешение, исходя из эпидемиологической обстановки", - сообщается в Telegram-канале Кожемяко.По данным на 1 июня, за сутки в Приморье выявлено 25 заразившихся коронавирусом, 50 человек выздоровели, один умер. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано свыше 175 тысяч заболевших, почти 2 тысячи человек умерли.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приморский край
08:12 02.06.2022 (обновлено: 08:38 02.06.2022)
В Приморье отменили масочный режим
В Приморье отменили масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса