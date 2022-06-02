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В Приморье отменили масочный режим

В Приморье отменили масочный режим - РИА Новости, 02.06.2022

В Приморье отменили масочный режим

Оперативный штаб Приморского края отменил введённый из-за пандемии масочный режим в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:12

2022-06-02T08:12

2022-06-02T08:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Оперативный штаб Приморского края отменил введённый из-за пандемии масочный режим в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко."Оперативный штаб Приморского края принял решение о приостановке обязательного ношения масок. Санитарные врачи дали такое разрешение, исходя из эпидемиологической обстановки", - сообщается в Telegram-канале Кожемяко.По данным на 1 июня, за сутки в Приморье выявлено 25 заразившихся коронавирусом, 50 человек выздоровели, один умер. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано свыше 175 тысяч заболевших, почти 2 тысячи человек умерли.

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, приморский край