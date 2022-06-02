https://ria.ru/20220602/kurenkov-1792594973.html
Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании
Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании - РИА Новости, 02.06.2022
Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:35
2022-06-02T12:35
2022-06-02T12:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Александру Куренкову звания генерал-лейтенанта, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу", - говорится в документе.Куренков ранее занимал должность замдиректора Росгвардии. Совфед 25 мая проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790679893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, александр куренков (мчс), владимир путин
12:35 02.06.2022 (обновлено: 12:44 02.06.2022)
Путин повысил нового главу МЧС Куренкова в звании
Путин подписал указ о присвоении новому главе МЧС Куренкову звания генерал-лейтенанта