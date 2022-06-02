16:39 02.06.2022 (обновлено: 16:46 02.06.2022)
Чавушоглу заявил о начале продовольственного кризиса в некоторых странах
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о начале продовольственного кризиса в некоторых странах
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Ситуация вокруг Украины столкнула мир с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начинается, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если раньше мы говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, то теперь уже конфликт в сердце Европы. С одной стороны, человеческие драмы, с другой, повышение цен на энергоносители. Мир столкнулся с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался, есть риск столкнуться с голодом", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.
Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.
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