https://ria.ru/20220602/krizis-1792681917.html

Чавушоглу заявил о начале продовольственного кризиса в некоторых странах

Чавушоглу заявил о начале продовольственного кризиса в некоторых странах - РИА Новости, 02.06.2022

Чавушоглу заявил о начале продовольственного кризиса в некоторых странах

Ситуация вокруг Украины столкнула мир с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начинается, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:39

2022-06-02T16:39

2022-06-02T16:46

мевлют чавушоглу

украина

одесса

в мире

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АНКАРА, 2 июн – РИА Новости. Ситуация вокруг Украины столкнула мир с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начинается, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Если раньше мы говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, то теперь уже конфликт в сердце Европы. С одной стороны, человеческие драмы, с другой, повышение цен на энергоносители. Мир столкнулся с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался, есть риск столкнуться с голодом", - сказал Чавушоглу, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эскишехире.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение: создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие и появилась идея провести техническую встречу.Как заявили ранее в МИД РФ, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.

https://ria.ru/20220602/prodovolstvie-1792523097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мевлют чавушоглу, украина, одесса, в мире