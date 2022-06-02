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Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин
Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:39
2022-06-02T18:39
2022-06-02T19:00
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1"."Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска... Мы не ускоряем процесс, просто их сдерживаем и потихоньку перемалываем те части, которые здесь находятся", — сказал он.По его словам, в последние дни украинские военные пытались прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки, но были отбиты и понесли колоссальные потери.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:39 02.06.2022 (обновлено: 19:00 02.06.2022)
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин
Басурин: ДНР рассчитывает через несколько дней закрыть котел у Северодонецка и Лисичанска