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Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин
Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:39
2022-06-02T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
северодонецк
лисичанск
луганская народная республика
эдуард басурин
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1"."Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска... Мы не ускоряем процесс, просто их сдерживаем и потихоньку перемалываем те части, которые здесь находятся", — сказал он.По его словам, в последние дни украинские военные пытались прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки, но были отбиты и понесли колоссальные потери.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
донецкая народная республика
северодонецк
лисичанск
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, северодонецк, лисичанск, луганская народная республика, эдуард басурин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:39 02.06.2022 (обновлено: 19:00 02.06.2022)
 
Силы ДНР скоро закроют котел у Северодонецка и Лисичанска, заявил Басурин

Басурин: ДНР рассчитывает через несколько дней закрыть котел у Северодонецка и Лисичанска

© РИА НовостиДома в Северодонецке во время боев в Донбассе
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости
Дома в Северодонецке во время боев в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики через несколько дней рассчитывают взять в "котел" группировку украинских военных в районе Лисичанска и Северодонецка, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
"Осталось несколько дней, чтобы полностью закрыть котел, который связан с Лисичанском и Северодонецком, с выходом после этого наших войск в район Артемовска... Мы не ускоряем процесс, просто их сдерживаем и потихоньку перемалываем те части, которые здесь находятся", — сказал он.
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По его словам, в последние дни украинские военные пытались прорваться в районе Новомихайловки и Авдеевки, но были отбиты и понесли колоссальные потери.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаЭдуард БасуринУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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