https://ria.ru/20220602/koronavirus-1792575194.html

В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2022

В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19

Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 85 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:33

2022-06-02T11:33

2022-06-02T11:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

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россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 85 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 4976 человек, на 11,6% меньше по сравнению с 1 июня."Выявлено 4262 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 85 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 2 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1965 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 27 регионах России, снижение - в 53, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, общество