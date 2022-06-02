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В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2022
В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19
Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 85 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:33
2022-06-02T11:33
2022-06-02T11:33
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 4,2 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 85 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 4976 человек, на 11,6% меньше по сравнению с 1 июня."Выявлено 4262 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 85 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 2 июня 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1965 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,9%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 27 регионах России, снижение - в 53, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 1965 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4262 новых случаев COVID-19, выздоровели 4976 человек