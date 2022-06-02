06:22 02.06.2022 (обновлено: 09:30 02.06.2022)
Песков заявил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом
Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии контактов Кремля с Белым домом США
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Любое взаимодействие между Кремлем и Белым домом практически прекратилось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметил накануне посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков, возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля из-за позиции Вашингтона и его союзников.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
США и другие страны после начала российской спецоперации ввели несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами Штаты: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах начались перебои с некоторыми категориями товаров. Все это отразилось и на рейтингах президента Джо Байдена, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.