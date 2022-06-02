https://ria.ru/20220602/konflikt-1792593455.html

У США нет четкой стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил эксперт

У США нет четкой стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил эксперт - РИА Новости, 02.06.2022

У США нет четкой стратегии в отношении конфликта на Украине, заявил эксперт

Раскол среди американских властей из-за отсутствия единой позиции по санкциям в отношении России неизбежен, так как у администрации США сейчас нет четкой... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

2022-06-02T12:33

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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Раскол среди американских властей из-за отсутствия единой позиции по санкциям в отношении России неизбежен, так как у администрации США сейчас нет четкой стратегии в отношении конфликта на Украине, сказал в беседе с РИА Новости генеральный директор РСМД Андрей Кортунов.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники сообщило, что власти США переживают раскол в связи с отсутствием единой позиции по целесообразности введения дальнейших санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине. По его информации, часть администрации президента Джо Байдена настаивает на введении "еще более жестких антироссийских мер", включая вторичные санкции. Другая группа чиновников обеспокоена рисками подобных ограничительных мер для мировой экономики."У администрации Байдена сейчас нет внятной и долгосрочной стратегии в отношении российско-украинского конфликта. Есть желание оказывать максимальную экономическую политическую военную и разведывательную поддержку Киеву, есть желание не допустить решить победы Москвы, есть стремление создать максимально широкую международную коалицию для давления на Россию, в том числе в виде санкций. Но то что называется endgame – понимания того, как этот конфликт может и должен завершиться, сейчас нет, - сказал он."А поскольку такого понимания нет, неизбежны дискуссии внутри Белого дома, госдепа и других ведомств. Поэтому я думаю, что здесь удивляться не приходится, по всей видимости идёт борьба вокруг того, какой будет эта стратегия и какая группировка может оказаться сильнее и убедительнее", - добавил Кортунов.Продолжительность этих дискуссий будет во многом зависеть от ситуации "на поле боя", считает эксперт."Если спецоперация будет продолжаться успешно для Москвы, то постепенно центра тяжести будет смещаться в сторону тех, кто выступает за поиск компромиссов и за решение проблемы дипломатическим путем. Но если мы увидим, что российское наступление захлебнётся, то, наверное, позиция "ястребов" получит подтверждение и мы увидим стратегию, основанную на продолжении дальнейшего давления", - подчеркнул он.Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США - там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла рекордных значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит ряда категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220602/sbu-1792580739.html

https://ria.ru/20220602/ukraina-1792515835.html

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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цены на нефть, джо байден, сша, россия, владимир путин, украина