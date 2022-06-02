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В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму - РИА Новости, 02.06.2022
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В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму
В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму - РИА Новости, 02.06.2022
В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму
Возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля, заявил журналистам посол по особым поручениям... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T00:06
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в мире
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сша
украина
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, сша, украина
00:06 02.06.2022 (обновлено: 03:01 02.06.2022)
 
В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму

Российский дипломат Машков заявил, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.

"И так было очень сложно работать до 24 февраля. После 24 февраля возможности компромиссов свелись если не до нуля, то до… минимума - во всех многосторонних структурах, где мы работаем с учетом линии, занятой ими (США – ред.) и продвигаемой ими вместе со своими союзниками", - сказал он.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.
Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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