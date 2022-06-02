https://ria.ru/20220602/kompromissy-1792495182.html

В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму

В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму - РИА Новости, 02.06.2022

В МИД России заявили, что возможности компромиссов с США свелись к минимуму

Возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля, заявил журналистам посол по особым поручениям... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T00:06

2022-06-02T00:06

2022-06-02T03:01

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сша

украина

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Возможности достижения компромиссов с США во всех многосторонних структурах свелись к минимуму после 24 февраля, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Вашингтон наряду с союзниками вскоре после начала российской спецоперации на Украине ввел несколько масштабных пакетов санкций. От этих ограничений сильно пострадали сами США: там резко выросли цены на топливо, инфляция достигла пиковых значений, а в магазинах стал наблюдаться дефицит некоторых категорий товаров. Все это отразилось и на рейтингах действующего главы государства, чья популярность среди сограждан в последние месяцы регулярно обновляет антирекорды.Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792475799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, украина