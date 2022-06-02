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Олег Кобяков: конфликт на Украине грозит голодом 13 миллионам человек

Олег Кобяков: конфликт на Украине грозит голодом 13 миллионам человек - РИА Новости, 02.06.2022

Олег Кобяков: конфликт на Украине грозит голодом 13 миллионам человек

Голод на планете возник не из-за конфликта на Украине, хотя он серьезно обострил ситуацию, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:00

2022-06-02T10:00

2022-06-02T10:01

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Голод на планете возник не из-за конфликта на Украине, хотя он серьезно обострил ситуацию, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков. В эксклюзивном интервью РИА Новости он рассказал, сколько миллионов человек могут оказаться на грани голода из-за нынешнего продовольственного кризиса, о перспективах других стран заменить поставки зерна из России и Украины на мировом рынке и о том, могут ли Россию исключить из организации.– ФАО сейчас участвует в переговорах между Россией, Украиной и другими структурами ООН по разблокировке экспорта украинского зерна и российских удобрений?– В мандат московского офиса эти вопросы не включены. Не получали мы и разовых поручений на этот счет. Хотя, естественно, осуществляем мониторинг ситуации, информируем и штаб-квартиру ФАО в Риме, и нашу региональную штаб-квартиру в Будапеште. Переговоры идут, но не через нас. Я обратил внимание на заявление российского министерства обороны о том, что для выхода заблокированных судов открыты уже два гуманитарных коридора. И из Черного моря, и из Азовского моря, в общей сложности из семи заблокированных портов. То есть проблема вывоза украинского зерна, которого накопилось 4,5 миллиона тонн, постепенно решается. Из-за сложившегося на мировом рынке дефицита, фьючерсные цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже, которая задает ориентиры для мирового рынка продовольственного сырья, выросли более чем на 50%. Они несколько снижались, когда Индия, желая воспользоваться благоприятной для себя конъюнктурой, резко нарастила экспорт пшеницы, однако возместить выпавшие объемы не смогла – индийский экспорт пшеницы за весь 2021 год составил всего 2,7 миллиона тонн.– А есть страны, которые способны?– В краткосрочной перспективе таких стран нет. Если говорить о доле, которую занимают Россия и Украина на мировом рынке зерна, то она превышает 30%. Россия экспортировала в прошлом году 35 миллионов тонн, Украина – порядка 12 миллионов. Есть страны, которые, по сути, полностью получают все свое продовольственное зерно и кормовое зерно из наших двух стран. Азербайджан, Армения, Грузия и Монголия на 100% покрывают свои потребности поставками зерна из России. Из африканских стран сильно зависят от импорта российского зерна Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Конго, Намибия, Руанда и Того. Страны, которые больше всего полагаются на закупки как украинского, так и российского зерна – Гана, Израиль, Иран, Иордания, Кения, Ливия, Никарагуа, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Эфиопия.В начале мая ФАО, Международный фонд сельскохозяйственного развития и Всемирная продовольственная программа выпустили совместный доклад, в котором говорится, что сегодня 570 тысяч человек находятся в зоне критического голода, на пороге голодной смерти. Это жители таких стран, как Йемен, Мадагаскар, Эфиопия – они получают зерно из России и Украины. А всего свыше 50 стран мира зависят от поставок с Черноморского бассейна более, чем на 30%. По оценкам экономистов, зависимость на 30% – это критический порог. Перебои в поставках продовольствия и резкий рост цен на него грозят кризисами в национальной экономике и гражданскими волнениями.Вернемся к вопросу о том, мог бы кто-нибудь заменить поставки из России и Украины. Посмотрите, даже Индия, которая стала торговать излишками своей пшеницы, быстро спохватилась и ввела ограничения, потому что иначе ей бы не хватило зерна для удовлетворения собственных потребностей. Поэтому нужно разблокировать и украинский экспорт, и российский – ведь под санкции попал Новороссийский торговый порт, основной российский экспортный зерновой терминал, из-за антироссийских санкций затруднены денежные переводы, практически невозможно зафрахтовать судно, а если вы его зафрахтуете, то мало какой страховщик рискнет застраховать груз или само судно.– По прогнозу ФАО, в ближайшей перспективе индекс цен на продовольствие будет снижаться или, наоборот, может еще вырасти?– Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов – это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх. Да, сейчас сезон урожая во многих странах-производителях, поэтому будут сезонные колебания. ФАО отслеживает цены на пять основных товарных групп: зерно, мясо, молочную продукцию, растительные масла и сахар, на основании которых выводится композитный индекс. В целом, эта кривая все-таки ползет вверх. Не только вследствие нынешнего продовольственного кризиса. Мы еще не до конца преодолели последствия пандемии, которая сильно нарушила продовольственные цепочки по всему миру. Поэтому и экономический спад, и рост инфляции, и сокращение инвестиций в большинстве стран мира, в том числе в странах-производителях, подталкивает цены снизу. Пока мы не прогнозируем коренного улучшения ситуации. Сейчас задача состоит в том, чтобы эти цены стабилизировать главным образом за счет восстановления цепочек поставок и обеспечения их бесперебойной работы.– Как долго будут еще ощущаться последствия нынешнего кризиса? Получится ли быстро их преодолеть?– Есть краткосрочные последствия, среднесрочные и долгосрочные. Сейчас на Украине должна была уже завершиться посевная кампания, но в некоторых областях, где идут военные действия, к сожалению, на полях "работает" совсем иная гусеничная техника. К тому же перспективы полевых работ под перекрестным огнем не самые благоприятные. А то, что не посеяли, – не вырастет. Плюс, на Украине большой отток рабочей силы – более шести миллионов ее жителей покинули страну, а почти восемь миллионов стали внутренне перемещенными лицами. Да, в большинстве это городское население, потому что сельчане остаются на свой земле. С другой стороны, проблемы с растениеводством отражаются на животноводстве, не хватает кормов, ветеринарных препаратов, идет незапланированный убой, часть скота погибает в таких условиях. Трудно реализовать мясо, потому что нарушены транспортные цепочки. Все это – краткосрочные проблемы, связанные с урожаем этого года. Среднесрочные проявятся ближе к осени – где удастся посеять? Многие угодья заминированы. Да, идет разминирование, но его темпы недостаточны для того, чтобы обеспечить полную безопасность для людей и техники. И потом, каков будет располагаемый доход от продажи продукции этого года? Ведь значительная часть этих средств пойдет на восстановление и воспроизводство.В обозримой перспективе трудно сказать, как долго будут сказываться эти последствия на агросекторе Украины. Если возьмем сценарий, при котором к 1 июля вооруженные действия прекратятся, и начнется восстановление, то до достижения прежних объемов производства потребуется как минимум 12-18 месяцев. Если ситуация будет затягиваться, то дольше. И в районах, наиболее затронутых боевыми действиями, это негативное влияние будет куда более ощутимым.– Сколько людей, по прогнозам, столкнутся с голодом в этом году? И говоря о долгосрочных последствиях, есть ли уже прогноз на следующий год?– Если взять статистику голода в динамике, то в 2019 году – последний допандемийный год – в мире голодало 690 миллионов человек. На следующий год эта цифра достигла 811 миллионов. То есть 120 миллионов пересекли "красную черту" от состояния продовольственной обеспеченности до состояния голода. В этом году, по нашему прогнозу, только ситуация в связи с военными действиями на Украине выведет за эту черту еще порядка 13-15 миллионов человек.Следует сказать, что не украинский кризис породил голод на планете, еще до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но, конечно, он обострил ситуацию. Особенно в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий. Например, два года назад произошло беспрецедентное за последние 75 лет нашествие саранчи в Восточной Африке, воистину библейских масштабов. Стадо этих кузнечиков, разместившееся на площади в один квадратный километр, способно за один день съесть столько растительных продуктов, сколько 30 тысячам людей хватило бы на год.Однако главная причина голода – вооруженные конфликты. Голод всегда был мрачным спутником войн на протяжении всей истории человечества. Поэтому задача мирового сообщества – консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности, ибо устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени.– Голод больше всего затронет те страны, которые уже были у "красной черты", или в благополучных странах ситуация тоже ухудшится?– Да, прежде всего под угрозой те страны, где уже сложилась напряженная ситуация с продовольствием. Но и сама Украина – тоже парадоксальная ситуация, в силу отсутствия физического доступа к продовольствию во многих районах. В этой стране, одной из ведущих мировых житниц, сейчас до трети населения нуждается в срочной продовольственной помощи. В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 миллионов долларов. ФАО проводит там самостоятельную операцию помощи сельским жителям: до конца года семена, корма, удобрения, наличные деньги получит свыше 350 тысяч сельских домохозяйств, или почти миллион селян из пострадавших районов.– Разделяют ли в ФАО точку зрения российских властей, что продовольственный кризис в мире вызван не столько спецоперацией на Украине, сколько антироссийскими санкциями?– Да, физически российский экспорт, по сути, заблокирован, как и украинский. Причины, почему судна не могут выйти в море и прийти в порт назначения с грузом продовольствия, разные, но результат один и тот же. И есть параллельная проблема – это экспорт российских удобрений, на которые формально санкции не распространяются, но экспорт де-факто остановлен платежно-логистическими барьерами. Россия – крупнейший поставщик удобрений на мировые рынки. Зависимость от импорта российских удобрений очень велика, как у стран Евросоюза, так и у США и Канады.В целом ФАО решительно выступает против любых санкций и ограничительных торговых мер. Мы считаем, что мировой продовольственный рынок – это огромное достижение человечества. Он сформировался исторически и представляет собой сложную и достаточно гармонично функционирующую систему. С появлением ВТО торговля продовольствием приобрела сбалансированный и, по большей части, справедливый характер. А любые нарушения этого баланса – шаг назад, два шага назад. Они вызывают рост цен, ухудшают экономическую ситуацию целых районов, стран, регионов, отбрасывают человечество назад в движении к устойчивому развитию. К сожалению, санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены их авторами. Поэтому в политических рекомендациях ФАО по выходу из этой ситуации есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения.– Сколько, по оценке ФАО, может занять времени восстановление сельского хозяйства Украины?– На состоявшейся в мае конференции ФАО для региона Европы и Центральной Азии много говорилось на эту тему. Было решено провести всестороннюю оценку как в контексте общего развития сельского хозяйства в регионе, так и в контексте нынешней ситуации на Украине. Такая работа сейчас начинается. Естественно, она возможна только при выезде на места, потому что умозрительно, из разных информационных источников трудно составить объективную картину. Поэтому я не могу сейчас предвосхищать ее итоги. Но, конечно, ущерб значителен, и его ликвидация потребует значительных финансовых средств.Нельзя не учитывать, что наиболее пострадала как раз восточная Украина, это Донбасс, где военные действия в холодной фазе, по сути, велись уже много лет. Поэтому оценка ФАО будет объективной и всесторонней и коснется всех украинских земель.– Выезд экспертов на места может быть только после окончания военных действий?– Сегодня речь идет об обеспечении гуманитарного доступа, в зоне конфликта работают "чрезвычайщики" из ооновской системы – Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, а также Красный Крест. Когда конфликт постепенно перейдет в фазу урегулирования, тогда подключатся специалисты по восстановлению. Но это не значит, что ФАО сейчас устраняется от работы по помощи Украине. В рамках операций, который проводят там ООН, – их ценник составляет почти два миллиарда долларов, – доля ФАО равна 115 миллионам, и эта операция по помощи 300 тысячам сельских домохозяйств уже начата. Наша помощь – это и семена, и удобрения, и денежные средства, и поддержка животноводства, и вакцины, и препараты, и корма.– Как в целом сейчас идет взаимодействие между Россией и ФАО?– У нас очень хорошая, позитивная повестка взаимных отношений. Так исторически сложилось, что ФАО было последним из спецучреждений ООН, куда вступила Россия. СССР был среди стран-основателей ФАО, в разработке ее Устава и в работе Временной комиссии по сельскому хозяйству принимали участие и СССР, и представители, кстати, и Украинской ССР, и Белорусской ССР. Но так получилось, что в 1945 году СССР не реализовал свое право на первоначальное членство, а потом другие насущные вопросы политической повестки дня отодвинули тему вступления в ФАО на долгие годы. Только в 2006 году Россия стала полноправным членом организации. В 2010 году было открыто полноформатное представительство России в Риме при штаб-квартире ФАО, а в 2015 году – связной офис ФАО в Москве.Наше отделение существенно отличается от других представительств ФАО за рубежом, занимающихся в основном программами технической помощи местному агросектору. Офис же в России, с одной стороны, мобилизует российские добровольные донорские взносы на программы технического содействия другим странам. Значительная часть этих программ нацелена на страны ближнего зарубежья. Есть и другие проекты, как упомянутая операция ФАО по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке. Россия на эти цели выделила ФАО 10 миллионов долларов, которые были успешно израсходованы на пестициды, аренду авиации, превентивные мероприятия, финансовую помощь пострадавшим фермерам. Надо сказать, что в итоге и с российской помощью пустынную саранчу победили. Это очень хороший пример нашего взаимодействия.Россия – развитая агропромышленная страна, имеющая большие достижения в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Российский опыт, знания, рекомендации экспертов мы с помощью нашего офиса стремимся передавать странам, которым это интересно. А интересно это большому числу стран, не только сопредельных, но и далеких, в Африке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке.– Видите ли вы риск, что Россия может быть исключена из ФАО? Есть ли вообще такой механизм?– Эмоциональное обсуждение российско-украинского конфликта идет на многих ооновских площадках. Мы были свидетелями того, как Всемирная туристическая организация намеревалась исключить Россию, но она вышла из ЮНВТО первой. Аналогичный алгоритм был применен и на площадке Совета ООН по правам человека. Что касается ФАО, к счастью, отцы-основатели в 1945 году, создавая наш "всемирный сельсовет", даже и в мыслях, и на письме не допустили ситуации, что кого-то из него можно будет исключить. Поэтому в уставных документах какого-либо поражения в правах и тем более исключения из членов организации не предусмотрено. Есть только одно правило, типичное для всех международных организаций: если вы не платите членских взносов длительное время, вас могут временно лишить права голоса. В ФАО тоже есть такое, но это не случай России.Даже несмотря на жесткие обсуждения украинского сюжета, которые происходили на чрезвычайной сессии Совета ФАО в апреле и Европейской региональной конференции в мае, никаких решений или рекомендаций, касающихся приостановки сотрудничества ФАО с Россией принято не было. Наше руководство придерживается той линии, что сотрудничество с Россией продолжается. Эту площадку мы должны сохранить, и продолжение таких контактов – стабилизирующий фактор.– Из-за того, что ряд банков были отключены от SWIFT, и часть российских золотовалютных резервов заблокированы, может ли случиться так, что Россия в этом году не выплатит свой взнос?– Россия всегда была и остается добросовестным плательщиком в ФАО. И традиционно делает свой взнос, который высчитывается по ооновской шкале. Для России он в разные годы составлял около 16-25 миллионов долларов – часть выплачивается в евро, часть в долларах. Россия, будучи добросовестным плательщиком, всегда вносит эту сумму в январе, и нынешний год не стал исключением.

https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html

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https://ria.ru/20220525/migranty-1790608421.html

https://ria.ru/20220530/embargo-1791487387.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, олег кобяков, оон, фао, россия, украина, экспорт