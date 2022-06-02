https://ria.ru/20220602/knigi-1792661797.html

Басинский и Яхина стали финалистами литературной премии "Большая книга"

Басинский и Яхина стали финалистами литературной премии "Большая книга" - РИА Новости, 02.06.2022

Басинский и Яхина стали финалистами литературной премии "Большая книга"

Объявлены финалисты национальной литературной премии "Большая книга", ими стали, в частности, Павел Басинский и Гузель Яхина, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:54

2022-06-02T15:54

2022-06-02T15:54

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Объявлены финалисты национальной литературной премии "Большая книга", ими стали, в частности, Павел Басинский и Гузель Яхина, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие прошло накануне открытия книжного фестиваля "Красная площадь" в Демонстрационном зале ГУМа. Всего в этом году на премию было отправлено 301 произведение, в длинный список, который был объявлен 19 апреля, попало 48 работ. Из них совет экспертов, состоящий из прозаиков Михаила Бутова, Елены Холмогоровой и Ольги Новиковой, замглавреда журнала "Октябрь" Алексея Андреева, выбрал десять авторов.В шорт-лист вошли Павел Басинский ("Подлинная история Анны Карениной"), Сергей Беляков ("Парижские мальчики в сталинской Москве"), Алексей Варламов ("Имя Розанова"), Дмитрий Данилов ("Саша, привет!"), Олег Ермаков ("Родник Олафа"), Руслан Козлов ("Stabat Mater"), Афанасий Мамедов ("Пароход Бабелон"), Анна Матвеева ("Каждые сто лет. Роман с дневником"), София Синицкая ("Хроника Горбатого") и Гузель Яхина ("Эшелон на Самарканде").После формирования списка финалистов к работе приступит жюри, в которое входят члены Литературной академии — это более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей. Среди них литературный критик и директор ГМИРЛИ им. Даля Дмитрий Бак, худрук Театра им. Моссовета Евгений Марчелли, советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.С июня на книжном сервисе LiveLib в течение нескольких месяцев каждый желающий сможет проголосовать за понравившееся произведение. Прочесть и послушать книги можно на сайте и в приложениях сервиса "ЛитРес".Имена трех лауреатов, победителя "Народного голосования", лучшего книжного блогера и того, кто получит спецприз премии за вклад в литературу, будут объявлены на торжественной церемонии в декабре.Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. В свое время за ее главный приз боролись такие авторы, как Светлана Алексиевич, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров. В числе соучредителей конкурса — Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, литрес, гузель яхина, михаил бутов, павел басинский, россия, новости культуры, национальная литературная премия "большая книга-2010"