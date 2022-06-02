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Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота - РИА Новости, 02.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220602/klonirovanie-1792610941.html
Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота
Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота - РИА Новости, 02.06.2022
Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота
Группа ученых Нанькайского университета в Китае разработала способ клонирования свиней, в котором участвует только робот, первые семь поросят уже появились на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:17
2022-06-02T13:17
наука
наука
в мире
китай
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Группа ученых Нанькайского университета в Китае разработала способ клонирования свиней, в котором участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.В институте сообщили, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас."Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был", - сказал один из членов исследовательской группы Лю Яовэй, чьи слова приводит South China Morning Post.По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота повышает вероятность успешности клонирования в целом, так как, действия робота более точные, роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.Как отмечает издание, в 2017 году ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования.По мнению Лю Яовэя, новая технология поможет Китаю, крупнейшему потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.
https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html
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наука, в мире, китай
13:17 02.06.2022
 
Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота

Ученые Нанькайского университета полностью клонировали поросят с помощью робота

© Фото : Дмитрий ТупиковПоросята
Поросята - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Дмитрий Тупиков
Поросята. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Группа ученых Нанькайского университета в Китае разработала способ клонирования свиней, в котором участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.
В институте сообщили, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас.
"Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был", - сказал один из членов исследовательской группы Лю Яовэй, чьи слова приводит South China Morning Post.
По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота повышает вероятность успешности клонирования в целом, так как, действия робота более точные, роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.
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Как отмечает издание, в 2017 году ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования.
По мнению Лю Яовэя, новая технология поможет Китаю, крупнейшему потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.
 
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