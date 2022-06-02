https://ria.ru/20220602/klonirovanie-1792610941.html

Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота

Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота - РИА Новости, 02.06.2022

Китайские ученые впервые в мире клонировали поросят с помощью робота

Группа ученых Нанькайского университета в Китае разработала способ клонирования свиней, в котором участвует только робот, первые семь поросят уже появились на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:17

2022-06-02T13:17

2022-06-02T13:17

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ПЕКИН, 2 июн - РИА Новости. Группа ученых Нанькайского университета в Китае разработала способ клонирования свиней, в котором участвует только робот, первые семь поросят уже появились на свет, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.В институте сообщили, что самка обыкновенной свиньи, прошедшая процесс оплодотворения, на каждом этапе которого участвовал робот, родила в конце марта семерых поросят породы ландрас."Каждый шаг процесса клонирования был автоматизирован, ни в одной операции в ходе клонирования человек задействован не был", - сказал один из членов исследовательской группы Лю Яовэй, чьи слова приводит South China Morning Post.По словам Лю Яовэя, клонирование с помощью робота повышает вероятность успешности клонирования в целом, так как, действия робота более точные, роботы реже повреждают клетки, что довольно часто случается, когда операцию осуществляют люди.Как отмечает издание, в 2017 году ученые Нанькайского университета вывели первых в мире поросят, клонированных с использованием робота, однако тогда ученые все же принимали участие на некоторых этапах клонирования.По мнению Лю Яовэя, новая технология поможет Китаю, крупнейшему потребителю свинины в мире, стать более независимым от импорта этого продукта, особенно учитывая торговые запреты США и других западных стран.

https://ria.ru/20220602/bfu-1792121977.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, в мире, китай