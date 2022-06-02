16:22 02.06.2022 (обновлено: 16:57 02.06.2022)
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации
Власти Херсонской области: Киев распространяет слухи о взятии под контроль части региона
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию Украина.ру.
"Идет дезинформация, и это действует на людей. Некоторые жители тех населенных пунктов, которые находятся в бывшем Великоалександровском районе, стали говорить о том, что все, уже эта часть находится под контролем Вооруженных сил Украины. На самом же деле все совсем наоборот. И вот такие моменты вносят серьезный хаос в мысли херсонцев. Люди считают, что Россия здесь уже навсегда, и тут же Украина пытается вдалбливать в их умы, что все не так, и это ВСУ одержали какую-то хоть маленькую, но победу", — пояснил он.
Сальдо подчеркнул, что этот поток неверных сведений мешает людям сориентироваться и сделать объективные выводы.
Он привел в пример ситуацию с попыткой ВСУ несколько дней назад совершить прорыв в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области. Этот маневр пресекли, практически всю группировку противника, "а это целый батальон", уничтожили вместе с бронетехникой и живой силой.
"Но украинские СМИ подали эту ситуацию под видом того, что вот уже северная часть Херсонской области освобождена, что попытка прорыва удалась", — отметил Сальдо.
По его словам, жителям региона нужно время, чтобы осознать, что они живут "в новой стране, в новой реальности", но люди уже почти освоились со своим новым статусом.
Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а началась обычная жизнь.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.