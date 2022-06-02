https://ria.ru/20220602/kherson-1792675035.html

Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации

Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации - РИА Новости, 02.06.2022

Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации

Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:22

2022-06-02T16:22

2022-06-02T16:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию Украина.ру.Сальдо подчеркнул, что этот поток неверных сведений мешает людям сориентироваться и сделать объективные выводы.Он привел в пример ситуацию с попыткой ВСУ несколько дней назад совершить прорыв в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области. Этот маневр пресекли, практически всю группировку противника, "а это целый батальон", уничтожили вместе с бронетехникой и живой силой."Но украинские СМИ подали эту ситуацию под видом того, что вот уже северная часть Херсонской области освобождена, что попытка прорыва удалась", — отметил Сальдо.По его словам, жителям региона нужно время, чтобы осознать, что они живут "в новой стране, в новой реальности", но люди уже почти освоились со своим новым статусом.Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а началась обычная жизнь.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html

https://ria.ru/20220531/kherson-1792007370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, украина, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире