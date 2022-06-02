Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/kherson-1792675035.html
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации - РИА Новости, 02.06.2022
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации
Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:22
2022-06-02T16:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию Украина.ру.Сальдо подчеркнул, что этот поток неверных сведений мешает людям сориентироваться и сделать объективные выводы.Он привел в пример ситуацию с попыткой ВСУ несколько дней назад совершить прорыв в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области. Этот маневр пресекли, практически всю группировку противника, "а это целый батальон", уничтожили вместе с бронетехникой и живой силой."Но украинские СМИ подали эту ситуацию под видом того, что вот уже северная часть Херсонской области освобождена, что попытка прорыва удалась", — отметил Сальдо.По его словам, жителям региона нужно время, чтобы осознать, что они живут "в новой стране, в новой реальности", но люди уже почти освоились со своим новым статусом.Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а началась обычная жизнь.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220528/kherson-1791361375.html
https://ria.ru/20220531/kherson-1792007370.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, в мире
16:22 02.06.2022 (обновлено: 16:57 02.06.2022)
 
Власти Херсонской области обвинили Киев в дезинформации

Власти Херсонской области: Киев распространяет слухи о взятии под контроль части региона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Власти Украины пытаются распространять ложную информацию об успехах ВСУ, чтобы воздействовать на жителей освобожденных регионов, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в интервью изданию Украина.ру.

"Идет дезинформация, и это действует на людей. Некоторые жители тех населенных пунктов, которые находятся в бывшем Великоалександровском районе, стали говорить о том, что все, уже эта часть находится под контролем Вооруженных сил Украины. На самом же деле все совсем наоборот. И вот такие моменты вносят серьезный хаос в мысли херсонцев. Люди считают, что Россия здесь уже навсегда, и тут же Украина пытается вдалбливать в их умы, что все не так, и это ВСУ одержали какую-то хоть маленькую, но победу", — пояснил он.

Сальдо подчеркнул, что этот поток неверных сведений мешает людям сориентироваться и сделать объективные выводы.
Он привел в пример ситуацию с попыткой ВСУ несколько дней назад совершить прорыв в районе Давыдова Брода на севере Херсонской области. Этот маневр пресекли, практически всю группировку противника, "а это целый батальон", уничтожили вместе с бронетехникой и живой силой.
"Но украинские СМИ подали эту ситуацию под видом того, что вот уже северная часть Херсонской области освобождена, что попытка прорыва удалась", — отметил Сальдо.
Последствия ракетно-артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам Херсона - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 08:10Специальная военная операция на Украине
В Херсоне начали расследование преступлений украинских боевиков
По его словам, жителям региона нужно время, чтобы осознать, что они живут "в новой стране, в новой реальности", но люди уже почти освоились со своим новым статусом.
Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а началась обычная жизнь.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Памятник В.И. Ленину в Херсоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:17
Продукты и промтовары, поставляемые в Херсон, на 99 процентов из России
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала