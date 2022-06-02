Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти
Глава администрации Херсонской области Сальдо: жители региона освоились с новым статусом
Уличная торговля в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители Херсонской области уже почти освоились со своим новым статусом, но переходный период будет продолжаться, так как людям нужно осознать, что они живут в новой реальности, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
В интервью изданию Украина.ру Сальдо рассказал, что Херсонская область и сам Херсон практически не пострадали от военных действий, поэтому есть возможность развиваться и планировать будущее.
"Люди, которые находятся в Херсоне и Херсонской области, уже почти освоились со своей новой ролью, с новым статусом. Знаете, такое коренное историческое изменение требует определенного времени. И этот переходный период, видимо, будет продолжаться еще, поскольку людям нужно осознать, что живем мы теперь в новой стране, в новой реальности. И свою жизнь нужно спланировать, исходя из этих новых реалий", - рассказал он.
Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а идет обычная жизнь.
"Жизнь постепенно приобретает плановый характер, а не хаотический, который был раньше", - добавил он.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что регион не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать субъектом РФ.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью.