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Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/kherson-1792667353.html
Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти
Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти - РИА Новости, 02.06.2022
Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти
Жители Херсонской области уже почти освоились со своим новым статусом, но переходный период будет продолжаться, так как людям нужно осознать, что они живут в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:05
2022-06-02T16:05
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
андрей турчак
херсонская область
донбасс
россия
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители Херсонской области уже почти освоились со своим новым статусом, но переходный период будет продолжаться, так как людям нужно осознать, что они живут в новой реальности, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.В интервью изданию Украина.ру Сальдо рассказал, что Херсонская область и сам Херсон практически не пострадали от военных действий, поэтому есть возможность развиваться и планировать будущее."Люди, которые находятся в Херсоне и Херсонской области, уже почти освоились со своей новой ролью, с новым статусом. Знаете, такое коренное историческое изменение требует определенного времени. И этот переходный период, видимо, будет продолжаться еще, поскольку людям нужно осознать, что живем мы теперь в новой стране, в новой реальности. И свою жизнь нужно спланировать, исходя из этих новых реалий", - рассказал он.Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а идет обычная жизнь."Жизнь постепенно приобретает плановый характер, а не хаотический, который был раньше", - добавил он.Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что регион не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать субъектом РФ.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью.
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кирилл стремоусов, андрей турчак, херсонская область , донбасс, россия, в мире
16:05 02.06.2022
 
Жители Херсонской области почти освоились с новым статусом, заявили власти

Глава администрации Херсонской области Сальдо: жители региона освоились с новым статусом

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУличная торговля в Херсоне
Уличная торговля в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Жители Херсонской области уже почти освоились со своим новым статусом, но переходный период будет продолжаться, так как людям нужно осознать, что они живут в новой реальности, заявил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
В интервью изданию Украина.ру Сальдо рассказал, что Херсонская область и сам Херсон практически не пострадали от военных действий, поэтому есть возможность развиваться и планировать будущее.
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"Люди, которые находятся в Херсоне и Херсонской области, уже почти освоились со своей новой ролью, с новым статусом. Знаете, такое коренное историческое изменение требует определенного времени. И этот переходный период, видимо, будет продолжаться еще, поскольку людям нужно осознать, что живем мы теперь в новой стране, в новой реальности. И свою жизнь нужно спланировать, исходя из этих новых реалий", - рассказал он.
Сальдо добавил, что в области сейчас нет никаких митингов, а идет обычная жизнь.
"Жизнь постепенно приобретает плановый характер, а не хаотический, который был раньше", - добавил он.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что регион не планирует быть отдельной независимой республикой, стоит цель стать субъектом РФ.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сказал в интервью РИА Новости, что Херсонская область, Донбасс войдут в состав России, в этом нет сомнений. То же самое будет с Запорожской областью.
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовАндрей ТурчакХерсонская областьДонбассРоссияВ мире
 
 
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