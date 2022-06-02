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Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/kherson-1792666179.html
Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда
Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда - РИА Новости, 02.06.2022
Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда
В Херсонской области навсегда установлена власть России, власти делают все, чтобы люди спокойно жили и планировали свое будущее, заявил глава военно-гражданской РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:01
2022-06-02T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
владимир сальдо
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Херсонской области навсегда установлена власть России, власти делают все, чтобы люди спокойно жили и планировали свое будущее, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо."Херсонщина продолжает жить. И действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес", - сказал Сальдо в интервью изданию Украина.ру.
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украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр
16:01 02.06.2022
 
Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда

Глава Херсонской ВГА Сальдо: российская власть установилась в регионе навсегда

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Херсонской области навсегда установлена власть России, власти делают все, чтобы люди спокойно жили и планировали свое будущее, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.
"Херсонщина продолжает жить. И действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес", - сказал Сальдо в интервью изданию Украина.ру.
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 05:06Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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