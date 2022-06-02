https://ria.ru/20220602/kherson-1792666179.html

Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда

Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда - РИА Новости, 02.06.2022

Херсонский глава заявил, что российская власть пришла в регион навсегда

В Херсонской области навсегда установлена власть России, власти делают все, чтобы люди спокойно жили и планировали свое будущее, заявил глава военно-гражданской РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:01

2022-06-02T16:01

2022-06-02T16:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

владимир сальдо

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Херсонской области навсегда установлена власть России, власти делают все, чтобы люди спокойно жили и планировали свое будущее, заявил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо."Херсонщина продолжает жить. И действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес", - сказал Сальдо в интервью изданию Украина.ру.

https://ria.ru/20220602/teroborona-1792505918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, россия, ситуация в днр и лнр