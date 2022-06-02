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В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах - РИА Новости, 02.06.2022
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В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах
В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах - РИА Новости, 02.06.2022
В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах
Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:26
2022-06-02T10:18
в мире
технологии
украина
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt."Все-таки надо объективно смотреть на вещи – там (на Украине - ред) тоже есть профессионалы, очень хорошие, высокого уровня. Соответственно будем бороться с ними", - сказал российский хакер.Он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать.По его словам, представителей министерства обороны готовили в университете Героев Крут – университете телекоммуникации, это военный вуз. Курсы повышения квалификации у них проходили в Национальном университете обороны, также они постоянно выезжали за границу на конференции и соревнования.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, в частности азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
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353
60
353
60
Хакер RaHDIt об уровне подготовки украинских коллег
Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
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РИА Новости
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в мире, технологии, украина
09:26 02.06.2022 (обновлено: 10:18 02.06.2022)
 
В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах

RaHDIt: среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt.
"Все-таки надо объективно смотреть на вещи – там (на Украине - ред) тоже есть профессионалы, очень хорошие, высокого уровня. Соответственно будем бороться с ними", - сказал российский хакер.
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Он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать.
"Мы считаем, что уровень подготовки у них неплохой. Большинство – самоучки. Есть несколько учебных заведений, которые готовили так называемых "хакеров в погонах", например, представителей, которые называются сейчас киберполиция правоохранительных органов Украины, готовили в Харьковском университете МВД, целый факультет был", - сказал хакер.
По его словам, представителей министерства обороны готовили в университете Героев Крут – университете телекоммуникации, это военный вуз. Курсы повышения квалификации у них проходили в Национальном университете обороны, также они постоянно выезжали за границу на конференции и соревнования.
"Буквально два-три года назад команда минобороны Украины в соревнованиях военных хакеров стран НАТО заняла какое-то призовое место. То есть сказать, что это люди, которые неподготовленные, нельзя", - сказал хакер.
В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.
Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, в частности азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
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