https://ria.ru/20220602/khakery-1792524906.html

В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах

В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах - РИА Новости, 02.06.2022

В RaHDIt рассказали об украинских военных хакерах

Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:26

2022-06-02T09:26

2022-06-02T10:18

в мире

технологии

украина

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt."Все-таки надо объективно смотреть на вещи – там (на Украине - ред) тоже есть профессионалы, очень хорошие, высокого уровня. Соответственно будем бороться с ними", - сказал российский хакер.Он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать.По его словам, представителей министерства обороны готовили в университете Героев Крут – университете телекоммуникации, это военный вуз. Курсы повышения квалификации у них проходили в Национальном университете обороны, также они постоянно выезжали за границу на конференции и соревнования.В начале российской спецоперации на Украине группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности были взломаны ресурсы местных органов власти по всей стране.Также RaHDIt с начала спецоперации ведет информационный ресурс "Немезида". На нем 1 июня были опубликованы сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и даже адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения сотрудников украинских спецслужб, в частности азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.

https://ria.ru/20220602/zvonki-1792513063.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/khakery-1792514703.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Хакер RaHDIt об уровне подготовки украинских коллег Среди украинских военных хакеров есть профессионалы высокого уровня, с ними будут бороться российские коллеги, сообщил РИА Новости на условиях анонимности хакер RaHDIt. 2022-06-02T09:26 true PT2M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина