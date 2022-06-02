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Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи - РИА Новости, 02.06.2022
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Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи - РИА Новости, 02.06.2022
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T07:20
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в мире
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt."В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены", — отметил собеседник агентства.По его словам, хакеры отключили почтовые серверы.Он добавил, что группировка планирует и в дальнейшем "подобные вещи проводить".RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида". Первого июня на нем разместили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения эсбэушников, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
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в мире, украина, россия
07:20 02.06.2022 (обновлено: 09:43 02.06.2022)
 
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи

Мартовская атака российских хакеров на сутки лишила украинские власти закрытой связи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt.
"В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены", — отметил собеседник агентства.
По его словам, хакеры отключили почтовые серверы.

"Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило", — сказал хакер.

Он добавил, что группировка планирует и в дальнейшем "подобные вещи проводить".
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида". Первого июня на нем разместили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения эсбэушников, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
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