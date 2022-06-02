https://ria.ru/20220602/khakery-1792511042.html
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи - РИА Новости, 02.06.2022
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T07:20
2022-06-02T07:20
2022-06-02T09:43
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt."В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены", — отметил собеседник агентства.По его словам, хакеры отключили почтовые серверы.Он добавил, что группировка планирует и в дальнейшем "подобные вещи проводить".RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине ведет информационный ресурс "Немезида". Первого июня на нем разместили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения эсбэушников, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.
https://ria.ru/20220301/khakery-1775896294.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
07:20 02.06.2022 (обновлено: 09:43 02.06.2022)
Российские хакеры на сутки лишили украинские власти закрытой связи
Мартовская атака российских хакеров на сутки лишила украинские власти закрытой связи
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Из-за кибератаки в марте украинские власти на сутки лишились закрытой связи и возможности пользоваться внутренними сервисами, рассказал РИА Новости на условиях анонимности хакер из российской группировки RaHDIt.
"В начале марта нами были взломаны более 700 сайтов украинских государственных органов, практически весь украинский правительственный интернет. Они отключили их, не смогли с нами бороться. Соответственно, на сутки все органы государственной власти, все сервера были отключены", — отметил собеседник агентства.
По его словам, хакеры отключили почтовые серверы.
"Это потеря управления, потеря связи, не было защищенных каналов связи, передачи информации на сутки, что, на самом деле, сильно по ним ударило", — сказал хакер.
Он добавил, что группировка планирует и в дальнейшем "подобные вещи проводить".
RaHDIt с начала российской спецоперации на Украине
ведет информационный ресурс "Немезида
". Первого июня на нем разместили сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины с фотографиями, телефонами и адресами проживания. Подлинность этих данных подтвердил РИА Новости один из сотрудников российских спецслужб.
Помимо общей информации, хакерская группа раскрыла некоторые увлечения эсбэушников, например, азартные игры и нетрадиционные личные пристрастия.