https://ria.ru/20220602/karer-1792586809.html

Орлов поручил помочь резиденту ТОР получить право на разработку карьера

Орлов поручил помочь резиденту ТОР получить право на разработку карьера - РИА Новости, 02.06.2022

Орлов поручил помочь резиденту ТОР получить право на разработку карьера

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил Минприроды региона помочь резиденту ТОР – комплексу по производству железобетонных изделий ООО "ТПК "Восток"... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:08

2022-06-02T12:08

2022-06-02T12:08

амурская область

экономика

амурская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

свободный

благовещенск

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил Минприроды региона помочь резиденту ТОР – комплексу по производству железобетонных изделий ООО "ТПК "Восток" быстро получить право на разработку карьера для добычи песка, сообщает правительство региона.ООО "ТПК "Восток" с 2021 является резидентом ТОР "Приамурская". Предприятие занимается изготовлением фундаментов, свай, дорожных плит, стоек опор ЛЭП, поставляет продукцию на космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс."В 2021 году мы произвели более 25 тысяч различных изделий на сумму 808 миллионов рублей. Наша продукция востребована в энергетике, в дорожном и гражданском строительстве. Поэтому мощность завода мы планируем увеличить вдвое", - рассказал Орлову директор комплекса Евгений Носов, его слова приводятся в сообщении.Как уточняют власти, до 2023 года в рамках инвестпроекта завод расширится, появятся дополнительный производственный цех, складские и производственные помещения, контрольный пункт пропуска и пункт весового контроля. Будет создано 400 новых рабочих мест (сейчас на заводе трудятся 193 человека). Для увеличения мощностей и запуска нового производства заводу необходимо начать самостоятельно добывать инертные материалы: песок, щебень."Предприятие производит продукцию, востребованную в регионе. Для выпуска своих изделий вынуждено покупать и возить песок из Свободного и Благовещенска, хотя материал есть рядом в районе. Завод должен сам добывать необходимые инертные материалы. Это увеличит мощности предприятия и уменьшит стоимость выпускаемых изделий, это сейчас особенно важно. Надо им помочь. Необходимо ускорить процесс согласования карьера для добычи песка. Минприроды этот вопрос ставлю на особый контроль", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.

https://ria.ru/20220531/situatsiya-1791913037.html

https://ria.ru/20220601/sad-1792295452.html

амурская область

свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), свободный, благовещенск, россия