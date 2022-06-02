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Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта - РИА Новости, 02.06.2022
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Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта - РИА Новости, 02.06.2022
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта
Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:37
2022-06-02T17:39
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У мужчины во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум сварочного аппарата раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались словесные перепалки."На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу "в гости". По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Правоохранители проверяют достоверность показаний участников происшествия и ведут сбор материала для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.
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происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:37 02.06.2022 (обновлено: 17:39 02.06.2022)
 
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта

Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за раздражающего шума ремонта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По информации правоохранителей, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У мужчины во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум сварочного аппарата раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались словесные перепалки.
"На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу "в гости". По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Правоохранители проверяют достоверность показаний участников происшествия и ведут сбор материала для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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