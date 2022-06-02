https://ria.ru/20220602/izbienie-1792699504.html

Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта

Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта - РИА Новости, 02.06.2022

Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта

Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:37

2022-06-02T17:37

2022-06-02T17:39

происшествия

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У мужчины во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум сварочного аппарата раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались словесные перепалки."На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу "в гости". По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Правоохранители проверяют достоверность показаний участников происшествия и ведут сбор материала для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210824/konflikt-1746930504.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)