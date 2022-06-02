https://ria.ru/20220602/izbienie-1792699504.html
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта - РИА Новости, 02.06.2022
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта
Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:37
2022-06-02T17:37
2022-06-02T17:39
происшествия
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости. Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба регионального МВД.По информации правоохранителей, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У мужчины во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум сварочного аппарата раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались словесные перепалки."На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу "в гости". По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью", — говорится в сообщении.Правоохранители проверяют достоверность показаний участников происшествия и ведут сбор материала для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210824/konflikt-1746930504.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:37 02.06.2022 (обновлено: 17:39 02.06.2022)
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за шумного ремонта
Жительница Дагестана избила соседа арматурой из-за раздражающего шума ремонта
МАХАЧКАЛА, 2 июн — РИА Новости.
Полиция Дагестана задержала женщину, подозреваемую в избиении соседа арматурой из-за раздражающего ее шума, сообщает пресс-служба
регионального МВД.
По информации правоохранителей, в поселке Новый Кяхулай между 50-летней женщиной и 35-летним мужчиной произошел конфликт. У мужчины во дворе проводились строительные ремонтные работы, шум сварочного аппарата раздражал соседку, из-за чего у них периодически случались словесные перепалки.
"На этот раз женщина окончательно разозлилась, решила не ограничиваться словами и, вооружившись арматурой, пошла к соседу "в гости". По итогу ее визита он был вынужден обратиться в больницу за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Правоохранители проверяют достоверность показаний участников происшествия и ведут сбор материала для принятия процессуального решения, уточнили в ведомстве.