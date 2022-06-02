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Испытания сверхлегкой ракеты могут пройти на космодроме Восточный - РИА Новости, 02.06.2022
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Испытания сверхлегкой ракеты могут пройти на космодроме Восточный
Испытания сверхлегкой ракеты могут пройти на космодроме Восточный - РИА Новости, 02.06.2022
Испытания сверхлегкой ракеты могут пройти на космодроме Восточный
Испытания ракеты-носителя сверхлегкого класса и разгонного блока к ней, которые будут созданы по итогам проходящего в России конкурса, могут пройти с космодрома РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:35
2022-06-02T19:35
космос - риа наука
роскосмос
национальная технологическая инициатива (нти)
россия
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Испытания ракеты-носителя сверхлегкого класса и разгонного блока к ней, которые будут созданы по итогам проходящего в России конкурса, могут пройти с космодрома Восточный, сообщила заместитель директора Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Госкорпорации "Роскосмос" Оксана Вольф."С учетом опыта других стран, развивающих частную космонавтику, для пусков создаваемых ракет целесообразным и наиболее дешевым решением является использование инфраструктуры имеющихся государственных космодромов. Наиболее вероятно, что такими "воротами в небо" может стать космодром Восточный. Но это вопрос, требующий дальнейшей тщательной совместной проработки", - приводит слова Вольф пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Она уточнила, что "Роскосмос" заинтересован в создании оператора продукта, то есть госкорпорация потенциально готова заказать запуск малого космического аппарата у частной компании, владеющей полным жизненным циклом – от изготовления до пуска ракеты.Как отметил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев, призовые суммы составят сотни миллионов рублей по каждому конкурсу.Ранее сообщалось, что в ходе второго этапа конкурса в номинации "ракета-носитель сверхлегкого класса" победителями объявлены петербургский проект Paragon (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ) и проект "Воронеж" (воронежский Центр аддитивных технологий). В номинации малый разгонный блок победителями объявлены проект Aeris (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ) и проект модульной платформы "БОТ" (МВТУ им. Баумана).Третий этап начнется в сентябре и продлится от 9 до 12 месяцев. По его итогам начнется работа по созданию прототипа изделия каждой из команд-победительниц. В состав экспертного жюри входят представители "Роскосмоса", ЦНИИмаша, Фонда перспективных исследований, НТИ, фонда Сколково, венчурной компании и инвестиционного фонда VEB Ventures.Летные испытания начнутся в 2024 году. Ракета должна весить до 20 тонн и выводить на орбиту до 500 километров нагрузку до 250 килограммов. Стоимость пуска не должна превышать 3 миллиона долларов.
https://ria.ru/20220530/rogozin-1791859002.html
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космос - риа наука, роскосмос, национальная технологическая инициатива (нти), россия
19:35 02.06.2022
 
Испытания сверхлегкой ракеты могут пройти на космодроме Восточный

"Роскосмос": испытания сверхлегкой ракеты-носителя могут пройти на космодроме Восточный

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Испытания ракеты-носителя сверхлегкого класса и разгонного блока к ней, которые будут созданы по итогам проходящего в России конкурса, могут пройти с космодрома Восточный, сообщила заместитель директора Департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Госкорпорации "Роскосмос" Оксана Вольф.
"С учетом опыта других стран, развивающих частную космонавтику, для пусков создаваемых ракет целесообразным и наиболее дешевым решением является использование инфраструктуры имеющихся государственных космодромов. Наиболее вероятно, что такими "воротами в небо" может стать космодром Восточный. Но это вопрос, требующий дальнейшей тщательной совместной проработки", - приводит слова Вольф пресс-служба платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
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Она уточнила, что "Роскосмос" заинтересован в создании оператора продукта, то есть госкорпорация потенциально готова заказать запуск малого космического аппарата у частной компании, владеющей полным жизненным циклом – от изготовления до пуска ракеты.
Как отметил генеральный директор Фонда НТИ Вадим Медведев, призовые суммы составят сотни миллионов рублей по каждому конкурсу.
Ранее сообщалось, что в ходе второго этапа конкурса в номинации "ракета-носитель сверхлегкого класса" победителями объявлены петербургский проект Paragon (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ) и проект "Воронеж" (воронежский Центр аддитивных технологий). В номинации малый разгонный блок победителями объявлены проект Aeris (ВНХ-Энерго - БГТУ ВОЕНМЕХ) и проект модульной платформы "БОТ" (МВТУ им. Баумана).
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Третий этап начнется в сентябре и продлится от 9 до 12 месяцев. По его итогам начнется работа по созданию прототипа изделия каждой из команд-победительниц. В состав экспертного жюри входят представители "Роскосмоса", ЦНИИмаша, Фонда перспективных исследований, НТИ, фонда Сколково, венчурной компании и инвестиционного фонда VEB Ventures.
Летные испытания начнутся в 2024 году. Ракета должна весить до 20 тонн и выводить на орбиту до 500 километров нагрузку до 250 килограммов. Стоимость пуска не должна превышать 3 миллиона долларов.
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