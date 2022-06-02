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Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия - РИА Новости, 02.06.2022
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Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия
Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия - РИА Новости, 02.06.2022
Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия
Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:43
2022-06-02T09:42
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.По его мнению, вооружение Украины спровоцирует всплеск незаконного оборота оружия, в первую очередь стрелкового."Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными", — напомнил он.Государствам — поставщикам Киева необходимо объединить базы данных для контроля над перемещениями оружия, отметил генсек международной организации полиции."Нужно интенсивно использовать имеющиеся базы данных, которые могут помочь отследить оружие, например, украденное в другой стране. &lt;...&gt; Ни одна страна нашего региона не может справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, действуют в глобальном масштабе", — подчеркнул он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.
https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792446460.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, москва, нато, интерпол
08:43 02.06.2022 (обновлено: 09:42 02.06.2022)
 
Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия

Генсек Интерпола Шток: отправленное Украине Западом оружие окажется в руках преступников

© AP Photo / InterpolГенеральный секретарь Интерпола Юрген Шток
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Interpol
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.
По его мнению, вооружение Украины спровоцирует всплеск незаконного оборота оружия, в первую очередь стрелкового.
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"Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными", — напомнил он.
Государствам — поставщикам Киева необходимо объединить базы данных для контроля над перемещениями оружия, отметил генсек международной организации полиции.
"Нужно интенсивно использовать имеющиеся базы данных, которые могут помочь отследить оружие, например, украденное в другой стране. <...> Ни одна страна нашего региона не может справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, действуют в глобальном масштабе", — подчеркнул он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.
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