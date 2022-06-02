08:43 02.06.2022 (обновлено: 09:42 02.06.2022)
Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия
Генсек Интерпола Шток: отправленное Украине Западом оружие окажется в руках преступников
© AP Photo / InterpolГенеральный секретарь Интерпола Юрген Шток
© AP Photo / Interpol
Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.
По его мнению, вооружение Украины спровоцирует всплеск незаконного оборота оружия, в первую очередь стрелкового.
"Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными", — напомнил он.
Государствам — поставщикам Киева необходимо объединить базы данных для контроля над перемещениями оружия, отметил генсек международной организации полиции.
"Нужно интенсивно использовать имеющиеся базы данных, которые могут помочь отследить оружие, например, украденное в другой стране. <...> Ни одна страна нашего региона не может справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, действуют в глобальном масштабе", — подчеркнул он.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.
Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.