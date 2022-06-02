https://ria.ru/20220602/interpol-1792517884.html

Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия

Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия - РИА Новости, 02.06.2022

Генсек Интерпола заявил об опасности поставок Украине оружия

Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:43

2022-06-02T08:43

2022-06-02T09:42

в мире

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.По его мнению, вооружение Украины спровоцирует всплеск незаконного оборота оружия, в первую очередь стрелкового."Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными", — напомнил он.Государствам — поставщикам Киева необходимо объединить базы данных для контроля над перемещениями оружия, отметил генсек международной организации полиции."Нужно интенсивно использовать имеющиеся базы данных, которые могут помочь отследить оружие, например, украденное в другой стране. <...> Ни одна страна нашего региона не может справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, действуют в глобальном масштабе", — подчеркнул он.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью. Новый пакет американской военной помощи включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, способные в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.Владимир Зеленский ранее пообещал не использовать эти системы для нанесения ударов по территории России. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что у Москвы нет кредита доверия к украинской стороне, ведь минские договоренности также перестали существовать по вине Киева.

https://ria.ru/20220601/oruzhie-1792446460.html

https://ria.ru/20220601/sanktsii-1792212551.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, киев, москва, нато, интерпол