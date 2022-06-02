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Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты - РИА Новости, 02.06.2022
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Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты
Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты - РИА Новости, 02.06.2022
Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты
Современные условия, в которых мы оказались, диктуют нам необходимость идеологического поиска, заявил модератор круглого стола на тему "Какая идеология нам... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T21:52
2022-06-02T21:52
общество
алексей козырев
олег матвейчев
михаил ремизов (политолог)
институт национальной стратегии
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Современные условия, в которых мы оказались, диктуют нам необходимость идеологического поиска, заявил модератор круглого стола на тему "Какая идеология нам нужна", директор Центра политического анализа Павел Данилин."Да, в Конституции, в статьях 13–14, указывается, что в РФ признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной, но она же необязательно должна быть обязательной, простите за тавтологию, или государственной. В конце концов, возможна разработка национальной идеологии – о целях развития страны и методах, которые необходимы для этого", – добавил Данилин.По словам и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Козырева, сегодня речь должна идти не о том, что из спектра идеологий необходимо выбрать какую-то одну и сделать ее основополагающей и государственной.Он отметил, что российское государство социальное по Конституции, где исповедуется философия достойного существования, где человек не просто может провозгласить достоинство, а это достоинство подкреплено определенным социальным базисом.Однако, с другой стороны, эксперт не исключает, что идеологией может выступить мечта. "Почему есть американская мечта, а нет русской мечты? Я бы еще добавил понятие "русской утопии". Потому что нас приучили в советское время к слову утопия относиться сугубо критически. Утопия – это то, что быть не может нигде и никогда, но утопия – это и есть мечта. Русская философия в различной степени развивалась в рамках утопической мысли. Не все в утопии плохо, очень многие вещи, о которых говорят и мыслят утописты, реализуются, и пускай это будет утопия, чем антиутопия", – рассказал декан.Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил важность укрепления русского патриотизма. "Это хорошо видно на примере такого каноническо-идеологического государства, как Советский Союз. У нас часто говорят, что Советский Союз, в отличие от современной России, был государством с идеологией и поэтому он смог выиграть Великую Отечественную войну, но мне этот аргумент кажется неточным. Ведь именно во время ВОВ Советский Союз фактически вынес свою идеологию за скобки, я имею в виду пролетарский интернационализм, и взял на вооружение то, что не было его идеологией, – русский патриотизм", – добавил эксперт.Он отметил, что русский патриотизм имеет принципиально иную природу: не содержит в себе никакого общественного идеала, никакой общезначимой картины всемирной истории, структурированного образа будущего, но тем не менее выясняется, что именно он в критических условиях борьбы за выживание оказывается более надежным, рабочим и сильным мотиватором, чем находившаяся тогда на самом пике своей формы коммунистическая идеология.По его мнению, в русском патриотизме есть очень сильное корневое чувство – чувство тесной связи между политическим выживанием страны и собственным будущим, будущим своих детей. В тяжелых ситуациях именно это чувство – фундамент всего, его нужно укреплять в первую очередь.Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал о том, что идет война с англосаксами на выживание России, брошен вызов."Это не исключает, безусловно, того, что мы должны мечтать. Выживать не имеет никакого смысла, если ты не имеешь какую-то мечту, какое-то желание сохранить свой образ жизни, который ты считаешь ценным… Конечно, место для мечты остается, но мы должны помнить и, не уходя в далекие утопии, не забывать о целях выживания. Перед нами брошен в первую очередь вызов нашему существованию", – отметил Матвейчев, добавив, что, для того чтобы Россия стала уважаемой в мире страной, она должна стоять на трех китах – сильной экономике, сильной военной мощи и культуре.
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общество, алексей козырев, олег матвейчев, михаил ремизов (политолог), институт национальной стратегии
21:52 02.06.2022
 

Поиск идеологии для России: эксперты ЭИСИ обсудили возможные варианты

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Современные условия, в которых мы оказались, диктуют нам необходимость идеологического поиска, заявил модератор круглого стола на тему "Какая идеология нам нужна", директор Центра политического анализа Павел Данилин.
"Да, в Конституции, в статьях 13–14, указывается, что в РФ признается идеологическое многообразие и никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной, но она же необязательно должна быть обязательной, простите за тавтологию, или государственной. В конце концов, возможна разработка национальной идеологии – о целях развития страны и методах, которые необходимы для этого", – добавил Данилин.
По словам и.о. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексея Козырева, сегодня речь должна идти не о том, что из спектра идеологий необходимо выбрать какую-то одну и сделать ее основополагающей и государственной.
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Он отметил, что российское государство социальное по Конституции, где исповедуется философия достойного существования, где человек не просто может провозгласить достоинство, а это достоинство подкреплено определенным социальным базисом.

"Речь идет не столько о национальной идеологии, сколько о национальной стратегии развития, о целях национального развития. И вот эти цели должны быть ясно определены, определены приоритеты, прописаны, их нужно искать в социальной сфере, люди должны реализовать право на достойное существование. Социальная политика должна стать нашей идеологией", – заявил Козырев.

Однако, с другой стороны, эксперт не исключает, что идеологией может выступить мечта.
"Почему есть американская мечта, а нет русской мечты? Я бы еще добавил понятие "русской утопии". Потому что нас приучили в советское время к слову утопия относиться сугубо критически. Утопия – это то, что быть не может нигде и никогда, но утопия – это и есть мечта. Русская философия в различной степени развивалась в рамках утопической мысли. Не все в утопии плохо, очень многие вещи, о которых говорят и мыслят утописты, реализуются, и пускай это будет утопия, чем антиутопия", – рассказал декан.
Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов отметил важность укрепления русского патриотизма. "Это хорошо видно на примере такого каноническо-идеологического государства, как Советский Союз. У нас часто говорят, что Советский Союз, в отличие от современной России, был государством с идеологией и поэтому он смог выиграть Великую Отечественную войну, но мне этот аргумент кажется неточным. Ведь именно во время ВОВ Советский Союз фактически вынес свою идеологию за скобки, я имею в виду пролетарский интернационализм, и взял на вооружение то, что не было его идеологией, – русский патриотизм", – добавил эксперт.
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Он отметил, что русский патриотизм имеет принципиально иную природу: не содержит в себе никакого общественного идеала, никакой общезначимой картины всемирной истории, структурированного образа будущего, но тем не менее выясняется, что именно он в критических условиях борьбы за выживание оказывается более надежным, рабочим и сильным мотиватором, чем находившаяся тогда на самом пике своей формы коммунистическая идеология.
По его мнению, в русском патриотизме есть очень сильное корневое чувство – чувство тесной связи между политическим выживанием страны и собственным будущим, будущим своих детей. В тяжелых ситуациях именно это чувство – фундамент всего, его нужно укреплять в первую очередь.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев рассказал о том, что идет война с англосаксами на выживание России, брошен вызов.
"Это не исключает, безусловно, того, что мы должны мечтать. Выживать не имеет никакого смысла, если ты не имеешь какую-то мечту, какое-то желание сохранить свой образ жизни, который ты считаешь ценным… Конечно, место для мечты остается, но мы должны помнить и, не уходя в далекие утопии, не забывать о целях выживания. Перед нами брошен в первую очередь вызов нашему существованию", – отметил Матвейчев, добавив, что, для того чтобы Россия стала уважаемой в мире страной, она должна стоять на трех китах – сильной экономике, сильной военной мощи и культуре.
 
ОбществоАлексей КозыревОлег МатвейчевМихаил Ремизов (политолог)Институт национальной стратегии
 
 
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