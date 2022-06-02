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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2022
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МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2022
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:53
2022-06-02T23:53
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
23:53 02.06.2022
 
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и сильном ветре ночью 3 июня

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
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ОбществоРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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