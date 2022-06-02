https://ria.ru/20220602/groza-1792762723.html

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2022

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T23:53

2022-06-02T23:53

2022-06-02T23:53

общество

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр