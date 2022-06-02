https://ria.ru/20220602/groza-1792762723.html
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом - РИА Новости, 02.06.2022
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T23:53
2022-06-02T23:53
2022-06-02T23:53
общество
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и порывах ветра до 15 метров в секунду ночью 3 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с полуночи до 10 часов утра 3 июня местами в Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Отмечается, что в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также избегать опасных маневров и не парковать автомобили рядом с деревьями. Добавляется, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20220601/pogoda-1792231110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
Спасатели предупредили москвичей о грозе, граде, дожде и сильном ветре ночью 3 июня