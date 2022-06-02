https://ria.ru/20220602/golod-1792505074.html

В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек - РИА Новости, 02.06.2022

В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T04:37

2022-06-02T04:37

2022-06-02T04:38

украина

фао

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152515/80/1525158076_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_bf6e4c49c841166bcf6a3bdbac439e67.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что из-за конфликта на Украине порядка 13-15 миллионов человек в мире могут оказаться на грани голода, заявил РИА Новости директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков."Следует сказать, что не украинский кризис породил голод на планете, ещё до него цифры уже измерялись сотнями миллионов, но, конечно, он обострил ситуацию. Особенно в странах, которые либо были в зоне голода, либо балансировали на этой хрупкой границе и только начали выходить из кризиса или, наоборот, пытались удержаться на краю пропасти, на котором они оказались в силу разных причин: вооруженных конфликтов, пандемии, экономических встрясок, природных и стихийных бедствий", - пояснил Кобяков.Глава представительства ФАО в России подчеркнул, что сегодня "задача мирового сообщества - консолидироваться и купировать последствия конфликта на Украине для продовольственной безопасности, потому что устранение других глубинных причин мирового голода потребует куда больше усилий, средств и времени".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220602/uragan-1792499781.html

https://ria.ru/20220602/malayziya-1792504928.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, фао, в мире