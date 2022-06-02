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Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
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Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном
Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном - РИА Новости, 02.06.2022
Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном
Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T02:17
2022-06-02T02:17
экономика
россия
сша
канада
минеральные удобрения
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, лидер на зерновом рынке мира — Россия (более 30 млн. тонн), далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн. тонн) и Франция (более 19 млн. тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы."Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции", —отметил Белхароев. Практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.
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экономика, россия, сша, канада, минеральные удобрения
02:17 02.06.2022
 
Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном

Эксперт Белхароев предупредил, что дефицит российских удобрений грозит обернуться голодом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, лидер на зерновом рынке мира — Россия (более 30 млн. тонн), далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн. тонн) и Франция (более 19 млн. тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы.
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"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции", —отметил Белхароев. Практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.
 
ЭкономикаРоссияСШАКанадаМинеральные удобрения
 
 
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