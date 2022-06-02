https://ria.ru/20220602/golod-1792496414.html

Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном

Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном - РИА Новости, 02.06.2022

Назван российский товар, без которого будет голод даже с зерном

Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T02:17

2022-06-02T02:17

2022-06-02T02:17

экономика

россия

сша

канада

минеральные удобрения

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, поэтому не является основным поставщиком на мировом товарном рынке, пояснил агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.По его словам, лидер на зерновом рынке мира — Россия (более 30 млн. тонн), далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн. тонн) и Франция (более 19 млн. тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы."Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада — морские порты попали под санкции", —отметил Белхароев. Практически во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/udobreniya-1792107182.html

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сша

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, сша, канада, минеральные удобрения