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Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/geroy-1792713005.html
Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России
Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России - РИА Новости, 02.06.2022
Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России
Погибший летчик генерал-майор Канамат Боташев, записавшийся добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине, удостоен звезды Героя России,... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T18:18
2022-06-02T18:46
специальная военная операция на украине
общество
украина
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 2 июн — РИА Новости. Погибший летчик генерал-майор Канамат Боташев, записавшийся добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине, удостоен звезды Героя России, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов."Сегодня со всеми воинскими почестями мы проводили в последний путь нашего земляка – российского офицера, достойного сына своего Отечества и малой родины Карачаево-Черкесии Канамата Хусеевича Боташева, который погиб как настоящий герой во время специальной военной операции на территории Украины", — написал он в Telegram.Темрезов добавил, что за проявленные мужество и героизм указом президента Боташева удостоили высшей воинской награды — звезды Героя России."Вместе с заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами министерства обороны России генерал-лейтенантом Александром Максимцевым вручили награду Героя семье Канамата Хусеевича. Я внес в Карачаевскую городскую думу предложение о присвоении центральной площади города Карачаевска имени Канамата Хусеевича", — подчеркнул Темрезов.По словам главы республики, Боташев был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом. "Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов. Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу", — сказал он.Боташев родился в 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба (2010); лучший летчик Забайкальского военного округа (2007), командир авиадивизии Забайкальского военного округа (2008-2010), в Воронеже командир 7000-й авиабазой первого разряда (2010-2012), командир войсковой части 23326 Западного военного округа, Почетный гражданин Карачаевска (2010).
https://ria.ru/20220520/geroy-1789671483.html
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общество, украина, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), ситуация в днр и лнр
18:18 02.06.2022 (обновлено: 18:46 02.06.2022)
 
Генерал-майора авиации Боташева посмертно удостоили звания Героя России

Погибшего на Украине генерал-майора Боташева посмертно удостоили звания Героя России

© РИА Новости / Владимир Неволайнен / Перейти в фотобанкГенерал-майор авиации Канамат Боташев
Генерал-майор авиации Канамат Боташев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Владимир Неволайнен
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Генерал-майор авиации Канамат Боташев. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 2 июн — РИА Новости. Погибший летчик генерал-майор Канамат Боташев, записавшийся добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине, удостоен звезды Героя России, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
"Сегодня со всеми воинскими почестями мы проводили в последний путь нашего земляка – российского офицера, достойного сына своего Отечества и малой родины Карачаево-Черкесии Канамата Хусеевича Боташева, который погиб как настоящий герой во время специальной военной операции на территории Украины", — написал он в Telegram.
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Темрезов добавил, что за проявленные мужество и героизм указом президента Боташева удостоили высшей воинской награды — звезды Героя России.
"Вместе с заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами министерства обороны России генерал-лейтенантом Александром Максимцевым вручили награду Героя семье Канамата Хусеевича. Я внес в Карачаевскую городскую думу предложение о присвоении центральной площади города Карачаевска имени Канамата Хусеевича", — подчеркнул Темрезов.
По словам главы республики, Боташев был профессионалом высочайшего уровня, мужественным и неравнодушным человеком, настоящим воином и патриотом.
"Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов. Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому он записался добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Наш земляк геройски погиб, защищая интересы России, полностью выполнив свою боевую задачу", — сказал он.
Боташев родился в 1959 году в селе Нижняя Теберда Карачаево-Черкесии, закончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова (1981) и Академию Генерального штаба (2010); лучший летчик Забайкальского военного округа (2007), командир авиадивизии Забайкальского военного округа (2008-2010), в Воронеже командир 7000-й авиабазой первого разряда (2010-2012), командир войсковой части 23326 Западного военного округа, Почетный гражданин Карачаевска (2010).
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