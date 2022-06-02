https://ria.ru/20220602/gaz-1792725770.html

В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа

В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа - РИА Новости, 02.06.2022

В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа

Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов, говорится в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:03

2022-06-02T19:03

2022-06-02T19:03

в мире

швейцария

природный газ

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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов, говорится в документе, опубликованным в четверг в социальных сетях партии.Социалисты считают, что эти меры должны быть проработаны вплоть до оперативных деталей. Сейчас в стране нет законодательного ограничения допустимого уровня температуры для систем отопления."Снижение температуры воздуха в помещениях на один градус позволяет снизить потребление энергии на 7%. С самого начала отопительного сезона было бы целесообразно предпринять этот шаг безболезненно для человека и удобно для кошелька. В случае необходимости можно было бы просто ограничить температуру отопления 20 градусами", - отмечается в материале.Цены на электричество в Швейцарии ждет сильный рост. В опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость на 47% в 2023 году.

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швейцария

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, швейцария, природный газ