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В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа
В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа - РИА Новости, 02.06.2022
В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа
Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов, говорится в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:03
2022-06-02T19:03
2022-06-02T19:03
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швейцария
природный газ
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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов, говорится в документе, опубликованным в четверг в социальных сетях партии.Социалисты считают, что эти меры должны быть проработаны вплоть до оперативных деталей. Сейчас в стране нет законодательного ограничения допустимого уровня температуры для систем отопления."Снижение температуры воздуха в помещениях на один градус позволяет снизить потребление энергии на 7%. С самого начала отопительного сезона было бы целесообразно предпринять этот шаг безболезненно для человека и удобно для кошелька. В случае необходимости можно было бы просто ограничить температуру отопления 20 градусами", - отмечается в материале.Цены на электричество в Швейцарии ждет сильный рост. В опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость на 47% в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, природный газ
В Швейцарии предложили снизить температуру в домах для экономии газа
Соцпартия Швейцарии предложила снизить температуру в домах для экономии газа при кризисе
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Социал-демократическая партия Швейцарии предложила государству в случае кризиса понизить температуру батарей с газовым отоплением до 18 градусов, говорится в документе, опубликованным в четверг в социальных сетях партии.
"Если этого требует ситуация, необходимо снизить температуру в зданиях еще на один или два градуса, или установить потолок на уровне 18 градусов в течение нескольких дней или недель. Эта мера, безусловно, неприятная, но не драматичная. Это позволяет существенно снизить потребление", - сказано в документе.
Социалисты считают, что эти меры должны быть проработаны вплоть до оперативных деталей. Сейчас в стране нет законодательного ограничения допустимого уровня температуры для систем отопления.
"Снижение температуры воздуха в помещениях на один градус позволяет снизить потребление энергии на 7%. С самого начала отопительного сезона было бы целесообразно предпринять этот шаг безболезненно для человека и удобно для кошелька. В случае необходимости можно было бы просто ограничить температуру отопления 20 градусами", - отмечается в материале.
Цены на электричество в Швейцарии
ждет сильный рост. В опросе, который проводился в мае, 172 швейцарских поставщика электроэнергии ответили, что в среднем планируют поднять стоимость на 47% в 2023 году.