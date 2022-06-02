https://ria.ru/20220602/garantiya-1792392670.html

Лучше не ронять: в России может исчезнуть гарантия на гаджеты

Лучше не ронять: в России может исчезнуть гарантия на гаджеты - РИА Новости, 02.06.2022

Лучше не ронять: в России может исчезнуть гарантия на гаджеты

В стране заработала система параллельного импорта: товары брендов и производителей, покинувших российский рынок, теперь можно ввозить без разрешения... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:00

2022-06-02T08:00

2022-06-02T10:43

наука

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

samsung group

apple

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. В стране заработала система параллельного импорта: товары брендов и производителей, покинувших российский рынок, теперь можно ввозить без разрешения правообладателя. В списке Минпромторга много электроники, относящейся к категории "технически сложные изделия". О том, кто и как будет обслуживать гаджеты и дадут ли на них гарантию, — в материале РИА Новости.Параллельный импортВ мае в магазинах появились электронные устройства, официально в стране не представленные. Один из принципов, по которым товары включают в список нового импорта, — прекращение поставок. Но, как подчеркивают в Минпромторге, это не означает легализации контрафакта. Речь о ввозе через альтернативные каналы.По российскому законодательству гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте — обязанность продавца. Это распространяется и на параллельный импорт. Однако что получится на практике, пока не очень понятно."Конечно, ввозимые товары не контрафакт: они проходят все контрольные и таможенные процедуры, в теории на них распространяются гарантийные обязательства и право на техподдержку, — объясняет Александр Рожков, директор по продуктам и технологиям Группы Т1. — Но это если у производителей есть два вида гарантии — международная и национальная (вторая как раз направлена против параллельного импорта). Теперь же ответственность за гарантийное и техническое обслуживание ложится на продавца, импортера или уполномоченную ими организацию, что не противоречит российскому закону о правах потребителей. Вот только все они часто отсылают потребителей к официальным импортерам и дилерам (которых теперь не будет), отказываясь удовлетворять требования самостоятельно".Пока прецедентов немного. Например, в Россию попала партия смартфонов Samsung A53 и A73, которые появились в соседнем Казахстане. Стоимость "середняков" высока, но в DNS обещают, что официальная гарантия на них будет распространяться, причем обратиться можно как в сервис самого магазина, так и в авторизованный Samsung.Нелегальные обязательстваРынок серой электроники сжимался в последние годы, но никогда не исчезал полностью: многочисленные продавцы на "Совке" или "Горбушке" торговали смартфонами, планшетами, фотоаппаратами и ноутбуками, часто ввезенными не совсем легально. Вопрос с обслуживанием такой техники решался по-разному. Это зависело от конкретного продавца — к официальному импортеру данные экземпляры не относились."Ну и главный риск подобной покупки: производитель не несет гарантийных обязательств, — предупреждали в "LG Россия" еще до параллельного импорта. — Если что-то случится, решать проблему придется самостоятельно и за свой счет. Надеяться на продавца не стоит. Нередко так торгуют фирмы-однодневки, спросить с которых что-либо крайне сложно. В соответствии с ФЗ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" ответственность за дефекты товара, включая устранение недостатков, несет изготовитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель либо импортер товара. Нет серийного номера конкретного телевизора в списке у импортера — нет и официальной гарантии"."Серовозы", дорожившие репутацией и клиентской базой, все-таки брали на себя определенные обязательства. Например, сотрудничали со сторонними сервисами, где могли обслужить за счет продавца. Или вынести вердикт о производственном дефекте — тогда у покупателя был шанс, что серый магазин устройство вспомнит, вернет деньги, предложит компенсацию за неудобства."Мы сотрудничали с небольшими магазинами, брали на поддержку компьютеры Mac. Насколько помню, машины были из Америки и Эмиратов. Если возникала мелкая неисправность, скажем, нужно было заменить клавиатуру на MacBook, меняли. Что-то крупное заказчик обычно не согласовывал. Так, материнская плата для Mac стоит немало, да и найти оригинал сложно. Чаще же в проблемах были виноваты сами пользователи. То есть и в авторизованном сервисе в гарантийном ремонте отказали бы", — говорит Анатолий Головков, владелец сервиса по ремонту компьютерной техники.Вообще же перспективы техники Apple в России пока туманны. К компании, одной из первых прекратившей поставки, но не объявившей об уходе, большие продавцы относятся с опаской. Собеседник РИА Новости в одной из крупных торговых сетей рассказал, что ретейлер еще обдумывает, как ввозить "яблочные" устройства по параллельному импорту. В Купертино следят за оптовыми партиями, и есть вероятность, что американцы такие гаджеты на территории России станут блокировать."Неофициалы будут уклоняться"Авторизованные сервисы, осуществляющие гарантийный ремонт, в эпоху параллельного импорта никуда не денутся. Производители не спешат отзывать у них лицензии. Так что на высококвалифицированное обслуживание и современные средства диагностики неполадок вполне можно рассчитывать."Такие центры уже взяли на себя значительную часть работ по поддержке, — отмечает Наталия Сляднева, руководитель направления сервиса вычислительных систем ИТ-компании "КРОК". — Для этого часто требуется перезаключить договор, но многие компании охотно идут на контакт с отечественными игроками. Вычислительное оборудование довольно сложное в эксплуатации. Для его поддержки нужна соответствующая экспертиза".Останутся на рынке и неофициальные сервисы, которые всегда заманивали низкой ценой. Это не значит, что обслуживание там недобросовестное, многое зависит от регуляторов, защищающих права потребителей, в том числе Роспотребнадзора."Легализация параллельного импорта может привести к всплеску числа неофициальных сервисов и отсутствию гарантии надлежащего качества. В этой ситуации важна позиция профильных регуляторов. При самом негативном сценарии неофициалы будут уклоняться от удовлетворения требований, связанных с качеством, использовать в ремонте несертифицированные комплектующие", — предупреждает Александр Рожков.Как сервисмены получат доступ к запчастям — отдельный вопрос. Авторизованные сервисы полностью зависят от прямых поставок производителя. Впрочем, на комплектующие параллельный импорт тоже распространяется."Прямо сейчас обслуживание по гарантии и техническая поддержка в большинстве случаев практически приостановлены, — говорит Григорий Харевский, директор по маркетингу магазина Allsoft. — Вендоры все еще заменяют устройства с дефектами по гарантии. Надеемся, это не изменится. На конкретном примере компьютерного оборудования американской компании SuperMicro можем предположить, что не исключен рост цен на оригинальные запчасти".В Минпромторге рассчитывают, что параллельный импорт заработает в полную силу уже летом и прилавки магазинов заполнят новые партии техники.Эксперты сходятся в одном: потребителям стоит бережнее относиться к гаджетам. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация с обслуживанием.

https://ria.ru/20220525/gadzhety-1790603971.html

https://ria.ru/20220529/gadzhety-1790895823.html

https://ria.ru/20210523/remont-1733367744.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), samsung group, apple