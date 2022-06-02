https://ria.ru/20220602/fizika-1792727982.html

Физики приблизились к пониманию природы нейтрино

Физики приблизились к пониманию природы нейтрино - РИА Новости, 02.06.2022

Физики приблизились к пониманию природы нейтрино

Международная коллаборация "Дайя-Бэй" (Daya Bay) отчиталась об успехе в измерении ключевого параметра для понимания природы нейтрино — загадочной частицы,... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T19:14

2022-06-02T19:14

2022-06-02T19:14

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Международная коллаборация "Дайя-Бэй" (Daya Bay) отчиталась об успехе в измерении ключевого параметра для понимания природы нейтрино — загадочной частицы, которая, как ожидают физики, способна объяснить главную тайну Вселенной. Пресс-релиз с результатами работы эксперимента обнародован министерством энергетики США.Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы, которые известны своей неуловимостью и невероятной распространенностью. Появляясь в результате ядерных реакций (например, в Солнце), они бесконечно бомбардируют каждый сантиметр земной поверхности почти со скоростью света, но редко взаимодействуют с материей. Частицы могут пройти сквозь толщу свинца длиной в световой год, не потревожив ни единого атома.Одна из определяющих характеристик этих частиц — способность менять "аромат". У нейтрино их три: мюонный (возникает при распаде пионов), электронный (рождается в ядерных реакторах) и тау-нейтрино (появляется при столкновении частиц в ускорителях). Нейтринный эксперимент "Дайя-Бэй" исследует свойства частицы, которые определяют вероятность таких превращений – так называемые углы смешивания. Если точнее, речь идет об угле смешивания тета-13 (значения двух других углов уже были известны).Экспериментальная установка, размещенная в китайском Гуандуне, состоит из восьми больших цилиндрических детекторов частиц, погруженных в бассейны с водой глубоко под землей. Они улавливают световые сигналы, генерируемые антинейтрино, и исходящими от близлежащих атомных электростанций. Антинейтрино — это античастицы нейтрино, и они в изобилии производятся ядерными реакторами.Чтобы определить значение тета-13, ученые из проекта "Дайя-Бэй" фиксировали нейтрино определенного аромата — в данном случае электронные антинейтрино — в каждой из подземных установок. Две из них находятся рядом с ядерными реакторами, а третья расположена в отдалении — таким образом обеспечивается достаточное расстояние для колебаний антинейтрино. Сравнивая количество электронных антинейтрино, уловленных ближним и дальним детекторами, физики подсчитали число "превращений" нейтрино и, следовательно, значение тета-13.Впервые тета-13 было измерено в 2012-м, и с тех пор данные уточнялись. После девяти лет работы детектора и масштабного анализа данных физики смогли добиться точности, в два с половиной раза превышающей цель эксперимента. Ожидается, что ни один другой существующий или планируемый эксперимент не достигнет такого высокого уровня.Точные значения тета-13 позволят ученым легче измерять другие параметры физики нейтрино, а также усовершенствовать модели субатомных частиц и их взаимодействия.Исследуя свойства антинейтрино, физики могут получить представление о дисбалансе материи и антиматерии, наличием которого объясняется существование Вселенной. Ведь если бы такого дисбаланса не было — Вселенная бы аннигилировалась."Мы ожидаем, что между нейтрино и антинейтрино должна быть какая-то разница, — говорит физик из Беркли и сопредседатель проекта "Дайя-Бэй" Кам-Биу Лук. — До сих пор мы находили различия только между частицами и античастицами для кварков. Но этого недостаточно, чтобы объяснить, почему во Вселенной больше материи, чем антиматерии. Возможно, нейтрино могут стать уликой".

https://ria.ru/20220512/teleskop-1788196288.html

https://ria.ru/20220412/kosmos-1782938042.html

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физика, космос - риа наука, гуандун, китай, беркли, вселенная