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Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине

Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине - РИА Новости, 02.06.2022

Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:17

2022-06-02T10:17

2022-06-02T10:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

зрк с-300

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции.В видео демонстрируется приведение системы в боевую готовность и пуски зенитных ракет.Как отметили в ведомстве, в ходе специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения, причем радиолокационная станция системы ведет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров.В частности, С-300 эффективно уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2."В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ-приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет", - рассказал об особенностях "Фаворита" командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html

https://ria.ru/20220531/spetsoperatsiya-1791920270.html

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Ольга Маркова

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Кадры боевой работы зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе спецоперации Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации. В частности, С-300 эффективно уничтожает украинские беспилотники Bayraktar TB2. 2022-06-02T10:17 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

вооруженные силы рф, зрк с-300, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия