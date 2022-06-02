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Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине
Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:17
2022-06-02T10:17
2022-06-02T10:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
зрк с-300
в мире
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе специальной военной операции.В видео демонстрируется приведение системы в боевую готовность и пуски зенитных ракет.Как отметили в ведомстве, в ходе специальной военной операции расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" обеспечивают защиту подразделений ВС РФ от средств воздушного нападения, причем радиолокационная станция системы ведет контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров.В частности, С-300 эффективно уничтожает украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2."В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ-приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет", - рассказал об особенностях "Фаворита" командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.
https://ria.ru/20220530/tulumbas-1791646794.html
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Кадры боевой работы зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" в ходе спецоперации
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит» в ходе спецоперации. В частности, С-300 эффективно уничтожает украинские беспилотники Bayraktar TB2.
2022-06-02T10:17
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РИА Новости
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вооруженные силы рф, зрк с-300, в мире, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
10:17 02.06.2022 (обновлено: 10:55 02.06.2022)
Минобороны показало боевую работу систем ПВО "Фаворит" на Украине
Минобороны показало кадры боевой работы систем ПВО С-300ПМ2 "Фаворит" на Украине