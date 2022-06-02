https://ria.ru/20220602/fas-1792613914.html

ФАС выступила за разрешение параллельного импорта с отдельными исключениями

ФАС выступила за разрешение параллельного импорта с отдельными исключениями - РИА Новости, 02.06.2022

ФАС выступила за разрешение параллельного импорта с отдельными исключениями

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров, заявил... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:22

2022-06-02T13:22

2022-06-02T13:25

экономика

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров, заявил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский."Мы, когда шла дискуссия, выступали с более широкой позиции. Сейчас принцип стоит в том, что Минпромторг определяет перечень товаров, в отношении которых параллельный импорт разрешен при наличии общего запрета параллельного импорта в Гражданском кодексе. А можно было бы, может, пойти более радикальным (путем - ред.) в этом вопросе – определить перечень товаров, в отношении которых как раз действует запрет, отменив общее правило. Такого решения пока не принято, здесь дискуссия может быть и продолжена", - сказал он, выступая на круглом столе "Ответственность топ-менеджеров компаний в новой реальности".В ходе обсуждения участники круглого стола поднимали вопрос о том, что некоторые официальные дилеры прекратили поставки в Россию необходимых товаров, в том числе медицинских, аналогов которым нет, и в списке для параллельного импорта они не значатся. При этом официально эти компании не объявляли о своем уходе – фактически они просто пропали с рынка.В конце мая в Минпромторге сообщали, что продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта.Перечень товаров для параллельного импорта, подготовленный Минпромторгом РФ, был опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, этот перечень будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или в два месяца.

https://ria.ru/20220601/neft-1792428906.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)