13:22 02.06.2022 (обновлено: 13:25 02.06.2022)
ФАС выступила за разрешение параллельного импорта с отдельными исключениями
ФАС выступила за полное разрешение параллельного импорта с отдельными исключениями
ФАС табличка. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступает за полное разрешение параллельного импорта в Россию с установлением исключений для отдельных товаров, заявил заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.
"Мы, когда шла дискуссия, выступали с более широкой позиции. Сейчас принцип стоит в том, что Минпромторг определяет перечень товаров, в отношении которых параллельный импорт разрешен при наличии общего запрета параллельного импорта в Гражданском кодексе. А можно было бы, может, пойти более радикальным (путем - ред.) в этом вопросе – определить перечень товаров, в отношении которых как раз действует запрет, отменив общее правило. Такого решения пока не принято, здесь дискуссия может быть и продолжена", - сказал он, выступая на круглом столе "Ответственность топ-менеджеров компаний в новой реальности".
В ходе обсуждения участники круглого стола поднимали вопрос о том, что некоторые официальные дилеры прекратили поставки в Россию необходимых товаров, в том числе медицинских, аналогов которым нет, и в списке для параллельного импорта они не значатся. При этом официально эти компании не объявляли о своем уходе – фактически они просто пропали с рынка.
В конце мая в Минпромторге сообщали, что продукция зарубежных компаний, работающих в России и не собирающихся уходить и закрывать производство, не попадет в список товаров параллельного импорта.
Перечень товаров для параллельного импорта, подготовленный Минпромторгом РФ, был опубликован 6 мая на официальном интернет-портале правовой информации. Как отмечал глава министерства Денис Мантуров, этот перечень будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России. Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или в два месяца.