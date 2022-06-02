https://ria.ru/20220602/evropa-1792608965.html
В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу
В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу - РИА Новости, 02.06.2022
В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу
Москва не планирует закрывать окно в Европу, которое открыл Петр Первый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:08
2022-06-02T13:08
2022-06-02T13:30
в мире
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не планирует закрывать окно в Европу, которое открыл Петр Первый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос."Никто ничего закрывать не планирует," - сказал Песков на вопрос журналиста о том, собирается ли Россия "закрывать окно в Европу" из-за сложностей в отношениях с Западом.Также он сообщил, что глава государства очень ценит роль Петра Первого в истории России и даже планирует посетить мероприятия 9 июня, связанные с 350-летием со дня рождения Петра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, европа, дмитрий песков
13:08 02.06.2022 (обновлено: 13:30 02.06.2022)
В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу
Пресс-секретарь Песков: Россия не планирует закрывать окно в Европу, которое открыл Петр I