https://ria.ru/20220602/evropa-1792608965.html

В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу

В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу - РИА Новости, 02.06.2022

В Кремле заявили, что Россия не планирует закрывать окно в Европу

Москва не планирует закрывать окно в Европу, которое открыл Петр Первый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:08

2022-06-02T13:08

2022-06-02T13:30

в мире

россия

европа

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757450090_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_253762f7b354275ac406d7df2270d16e.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва не планирует закрывать окно в Европу, которое открыл Петр Первый, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос."Никто ничего закрывать не планирует," - сказал Песков на вопрос журналиста о том, собирается ли Россия "закрывать окно в Европу" из-за сложностей в отношениях с Западом.Также он сообщил, что глава государства очень ценит роль Петра Первого в истории России и даже планирует посетить мероприятия 9 июня, связанные с 350-летием со дня рождения Петра.

https://ria.ru/20220529/dialog-1791618044.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, европа, дмитрий песков