https://ria.ru/20220602/espch-1792634072.html
В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ - РИА Новости, 02.06.2022
В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Ассоциация юристов России (АЮР) работает над созданием нового суда по правам человека, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:32
2022-06-02T14:32
2022-06-02T14:33
луганская народная республика
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
брикс
снг
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_919fb8abb3496a5c00456784fe090529.jpg
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Ассоциация юристов России (АЮР) работает над созданием нового суда по правам человека, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин."Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента... был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", - сказал он.Степашин отметил, что Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека - и "правильно сделала", ведь тот принимал решения исходя из политических соображений, а не юридических норм.Он уточнил, что новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС.В апреле Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека как альтернативу ЕСПЧ, где не реагируют на жалобы жителей ДНР и ЛНР. В СК РФ в связи с этим заявили, что Евразийский суд может стать эффективным инструментом вместо ЕСПЧ.
https://ria.ru/20220524/sammit-1790441915.html
https://ria.ru/20220523/zakonoproekt-1790120667.html
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96902/50/969025029_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26e38775eb0f83f2b32cb55cba541250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, европейский суд по правам человека (еспч), брикс, снг, донецкая народная республика
14:32 02.06.2022 (обновлено: 14:33 02.06.2022)
В России начали создавать альтернативу ЕСПЧ
Глава Ассоциация юристов России Степашин: юристы работают над созданием альтернативы ЕСПЧ