https://ria.ru/20220602/egipet-1792565284.html

Египет упростил правила въезда в страну для туристов

Египет упростил правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.06.2022

Египет упростил правила въезда в страну для туристов

Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:10

2022-06-02T11:10

2022-06-02T11:10

туризм

новости - туризм

египет

россия

коронавирус covid-19

сертификат о вакцинации

вакцина "спутник v"

пцр-тест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir.Всем путешествующим в страну больше не нужно заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Вместо этого достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.Туристов, забывших пройти регистрацию, все равно пустят: справки придется показывать на месте.Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об иммунизации ("Спутник V" подходит), ПЦР не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.Прямые рейсы из России есть. Стоимость билетов с вылетом в июне — от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону.

https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html

египет

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, египет, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, туризм, аэропорт, авиабилеты, туристы