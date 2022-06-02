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Египет упростил правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220602/egipet-1792565284.html
Египет упростил правила въезда в страну для туристов
Египет упростил правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.06.2022
Египет упростил правила въезда в страну для туристов
Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:10
2022-06-02T11:10
туризм
новости - туризм
египет
россия
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
пцр-тест
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir.Всем путешествующим в страну больше не нужно заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Вместо этого достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.Туристов, забывших пройти регистрацию, все равно пустят: справки придется показывать на месте.Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об иммунизации ("Спутник V" подходит), ПЦР не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.Прямые рейсы из России есть. Стоимость билетов с вылетом в июне — от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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новости - туризм, египет, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, туризм, аэропорт, авиабилеты, туристы
11:10 02.06.2022
 
Египет упростил правила въезда в страну для туристов

Египет заменил бумажное анкетирование на COVID-19 в аэропортах на онлайн-регистрацию

© РИА Новости / Заман Рамазанов / Перейти в фотобанкТуристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эль-Шейха - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Заман Рамазанов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir.
Всем путешествующим в страну больше не нужно заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Вместо этого достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.
Туристов, забывших пройти регистрацию, все равно пустят: справки придется показывать на месте.
Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об иммунизации ("Спутник V" подходит), ПЦР не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.
Прямые рейсы из России есть. Стоимость билетов с вылетом в июне — от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Храм Ват Маха Тат Вачирамонгкол Краби - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 11:31Туризм
Таиланд упрощает правила въезда в страну для туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетРоссияКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинацииВакцина "Спутник V"ПЦР-тестТуризмАэропортАвиабилетытуристы
 
 
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