https://ria.ru/20220602/egipet-1792565284.html
Египет упростил правила въезда в страну для туристов
Египет упростил правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 02.06.2022
Египет упростил правила въезда в страну для туристов
Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:10
2022-06-02T11:10
2022-06-02T11:10
туризм
новости - туризм
египет
россия
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
вакцина "спутник v"
пцр-тест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_0:0:1213:682_1920x0_80_0_0_274bfc35d33492cbd6a8d1f24c5cb3a8.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir.Всем путешествующим в страну больше не нужно заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Вместо этого достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.Туристов, забывших пройти регистрацию, все равно пустят: справки придется показывать на месте.Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об иммунизации ("Спутник V" подходит), ПЦР не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.Прямые рейсы из России есть. Стоимость билетов с вылетом в июне — от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220601/tailand-1792257634.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750341700_39:0:1176:853_1920x0_80_0_0_0da8daf6df3239dfdf148273295e2405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, россия, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, вакцина "спутник v", пцр-тест, туризм, аэропорт, авиабилеты, туристы
Египет упростил правила въезда в страну для туристов
Египет заменил бумажное анкетирование на COVID-19 в аэропортах на онлайн-регистрацию
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Египет упростил правила въезда для иностранных туристов, сообщили в авиакомпании EgyptAir.
Всем путешествующим в страну больше не нужно заполнять бумажную анкету с указанием ковид-документов в аэропортах. Вместо этого достаточно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте
и загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на коронавирус.
Туристов, забывших пройти регистрацию, все равно пустят: справки придется показывать на месте.
Сейчас россиян пускают в Египет по сертификату об иммунизации ("Спутник V" подходит), ПЦР не старше 72 часов или антиген-тесту, сделанному в течение 24 часов до прибытия. Все документы должны быть с QR-кодами. Детям до 12 лет ничего предъявлять не нужно.
Прямые рейсы из России есть. Стоимость билетов с вылетом в июне — от 35 тысяч рублей с человека в одну сторону.