Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Джонни Депп прибывает в зал суда в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 16 мая 2022 года. Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету после того, как она написала статью в The Washington Post в 2018 году.
Джонни Депп прибывает в зал суда в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 16 мая 2022 года. Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету после того, как она написала статью в The Washington Post в 2018 году.
Коллаж с эмоциями Эмбер Херд во время дачи показаний. В социальных сетях поклонники в большинстве своем выражали поддержку Деппу, в то время как Херд критиковали за излишнюю эмоциональность.
Коллаж с эмоциями Эмбер Херд во время дачи показаний. В социальных сетях поклонники в большинстве своем выражали поддержку Деппу, в то время как Херд критиковали за излишнюю эмоциональность.
Поклонники актера возле здания суда выстраивались в очереди – они выкрикивали одобрение и слова поддержки. Некоторые наряжались в костюмы капитана Джека Воробья.
Поклонники актера возле здания суда выстраивались в очереди – они выкрикивали одобрение и слова поддержки. Некоторые наряжались в костюмы капитана Джека Воробья.
Одна из фанаток актера в качестве поддержки привела к зданию суда живых альпак.
Одна из фанаток актера в качестве поддержки привела к зданию суда живых альпак.
Присцилла Вальдес, одетая как "Эмбер Херд", подходит к зданию суда. Отмечалось, что поклонники готовы были вставать в очередь с ночи, чтобы попасть на слушания.
Присцилла Вальдес, одетая как "Эмбер Херд", подходит к зданию суда. Отмечалось, что поклонники готовы были вставать в очередь с ночи, чтобы попасть на слушания.
Депп во время дачи показаний демонстрирует, куда именно попала банка, брошенная в него Херд во время одной из ссор.
Депп во время дачи показаний демонстрирует, куда именно попала банка, брошенная в него Херд во время одной из ссор.
Поклонники Деппа радуются приговору присяжных. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к актеру о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
Поклонники Деппа радуются приговору присяжных. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.
При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к актеру о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.
Адвокаты Джонни Деппа, в том числе Камилла Васкес и Бенджамин Чу, обнимаются после оглашения приговора в окружном суде.
Адвокаты Джонни Деппа, в том числе Камилла Васкес и Бенджамин Чу, обнимаются после оглашения приговора в окружном суде.
Эмбер Херд покидает здание суда.
"Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – говорится в опубликованном представителем актрисы сообщении.
Эмбер Херд покидает здание суда.
"Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – говорится в опубликованном представителем актрисы сообщении.
Джонни Депп благодарит фанатов после одного из заседаний. На оглашение вердикта актер не явился.
Джонни Депп благодарит фанатов после одного из заседаний. На оглашение вердикта актер не явился.