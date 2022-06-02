Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было

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Поклонники Деппа радуются приговору присяжных. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.

При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к актеру о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.