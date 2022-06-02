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Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было - РИА Новости, 02.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220602/depp-1792569388.html
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было - РИА Новости, 02.06.2022
Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было
Суд между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд стал одним из самых громких дел в шоу-бизнесе за последнее время: за трансляциями следили поклонники... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:36
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фото
шоубиз
джонни депп
шоу-бизнес
новости культуры
знаменитости
эмбер херд
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Суд между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд стал одним из самых громких дел в шоу-бизнесе за последнее время: за трансляциями следили поклонники актеров по всему миру. Смотрим, как это было в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, джонни депп, шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, эмбер херд
13:36 02.06.2022 (обновлено: 15:23 02.06.2022)
 

Джонни Депп против Эмбер Херд: как это было

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Суд между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд стал одним из самых громких дел в шоу-бизнесе за последнее время: за трансляциями следили поклонники актеров по всему миру. Смотрим, как это было в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Steve Helber, Pool

Джонни Депп прибывает в зал суда в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 16 мая 2022 года. Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету после того, как она написала статью в The Washington Post в 2018 году.

Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
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Джонни Депп прибывает в зал суда в Фэрфаксе, штат Вирджиния, 16 мая 2022 года. Депп подал в суд на свою бывшую жену Эмбер Херд за клевету после того, как она написала статью в The Washington Post в 2018 году.

© AP Photo / Steve Helber, Pool
© AFP 2022 / Steve Helber, Pool

Коллаж с эмоциями Эмбер Херд во время дачи показаний. В социальных сетях поклонники в большинстве своем выражали поддержку Деппу, в то время как Херд критиковали за излишнюю эмоциональность.

Американская актриса Эмбер Херд во время слушания в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
2 из 10

Коллаж с эмоциями Эмбер Херд во время дачи показаний. В социальных сетях поклонники в большинстве своем выражали поддержку Деппу, в то время как Херд критиковали за излишнюю эмоциональность.

© AFP 2022 / Steve Helber, Pool
© AP Photo / Craig Hudson

Поклонники актера возле здания суда выстраивались в очереди – они выкрикивали одобрение и слова поддержки. Некоторые наряжались в костюмы капитана Джека Воробья.

Поклонники актера Джонни Деппа у здания суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
3 из 10

Поклонники актера возле здания суда выстраивались в очереди – они выкрикивали одобрение и слова поддержки. Некоторые наряжались в костюмы капитана Джека Воробья.

© AP Photo / Craig Hudson
© AFP 2022 / Getty Images/Kevin Dietsch

Одна из фанаток актера в качестве поддержки привела к зданию суда живых альпак.

Альпаки в костюме пирата возле здания суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
4 из 10

Одна из фанаток актера в качестве поддержки привела к зданию суда живых альпак.

© AFP 2022 / Getty Images/Kevin Dietsch
© AFP 2022 / Getty Images/Alex Wong

Присцилла Вальдес, одетая как "Эмбер Херд", подходит к зданию суда. Отмечалось, что поклонники готовы были вставать в очередь с ночи, чтобы попасть на слушания.

Поклоннца актера Джонни Деппа у здания суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
5 из 10

Присцилла Вальдес, одетая как "Эмбер Херд", подходит к зданию суда. Отмечалось, что поклонники готовы были вставать в очередь с ночи, чтобы попасть на слушания.

© AFP 2022 / Getty Images/Alex Wong
© AFP 2022 / Steve Helber, Pool

Депп во время дачи показаний демонстрирует, куда именно попала банка, брошенная в него Херд во время одной из ссор.

Актер Джонни Депп в зале суда окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
6 из 10

Депп во время дачи показаний демонстрирует, куда именно попала банка, брошенная в него Херд во время одной из ссор.

© AFP 2022 / Steve Helber, Pool
© AP Photo / Craig Hudson

Поклонники Деппа радуются приговору присяжных. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.

При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к актеру о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.

Сторонники актера Джонни Деппа слушают оглашение приговора по иску Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд у здания суда округа Фэрфакс
7 из 10

Поклонники Деппа радуются приговору присяжных. Суд обязал Херд выплатить Деппу компенсацию в размере десяти миллионов долларов, а также штраф в размере пяти миллионов долларов.

При этом суд удовлетворил и встречный иск Херд к актеру о клевете и обязал его заплатить бывшей жене компенсацию в два миллиона долларов.

© AP Photo / Craig Hudson
© AP Photo / Evelyn Hockstein, Pool

Адвокаты Джонни Деппа, в том числе Камилла Васкес и Бенджамин Чу, обнимаются после оглашения приговора в окружном суде.

Адвокаты Джонни Деппа празднуют победу после оглашения приговора в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния
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Адвокаты Джонни Деппа, в том числе Камилла Васкес и Бенджамин Чу, обнимаются после оглашения приговора в окружном суде.

© AP Photo / Evelyn Hockstein, Pool
© AFP 2022 / Brendan Smialowski

Эмбер Херд покидает здание суда.

"Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – говорится в опубликованном представителем актрисы сообщении.

Американская актриса Эмбер Херд покидает здание окружного суда округа Фэрфакс, штат Вирджиния
9 из 10

Эмбер Херд покидает здание суда.

"Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – говорится в опубликованном представителем актрисы сообщении.

© AFP 2022 / Brendan Smialowski
© AFP 2022 / Brendan Smialowski

Джонни Депп благодарит фанатов после одного из заседаний. На оглашение вердикта актер не явился.

Актер Джонни Депп машет фанатам, покидая окружной суд округа Фэрфакс, штат Вирджиния. 26 мая 2022 года
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Джонни Депп благодарит фанатов после одного из заседаний. На оглашение вердикта актер не явился.

© AFP 2022 / Brendan Smialowski
 
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